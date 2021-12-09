В Адміністрації Байдена не впевнені, чи зможе Україна підписати угоду про членство в Північноатлантичному альянсі в найближчі десять років.

Про це пише американське видання Associated Press.

Під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден наголосив, що Російська Федерація не має права вирішувати, бути Україні членом НАТО, чи ні. Отже, він відкидає вимоги Путіна стосовно гарантій недопущення України до західного військового альянсу. За словами лідера Сполучених Штатів, це питання лише має вирішувати український народ і країни-члени Північноатлантичного альянсу.

Однак, чітких термінів Байден не зазначив. Але високопоставлені посадовці Держдепартаменту сказали, що членство України в НАТО навряд чи буде затверджено в найближче десятиріччя.

Представники адміністрації також припустили, що США тиснуть на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям, які зараз контролюються підтримуваними Росією сепаратистами з 2014 року. Невизначений “особливий статус” для цих територій був викладений у неоднозначну мирну угоду за посередництва Європи у 2015 році, але її так і не була досягнуто.

Для Байдена викликом буде заохотити Київ прийняти певні факти щодо сходу України, натомість не здатися таким, що піддається Путіну – останнє може неабияк вплинути й на його особистий політичний рейтинг.

Адміністрація Байдена неодноразово заявляла про непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.