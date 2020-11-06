На фоні виборів президента США, в країні фактично не звертають увагу на кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, за останню добу, 5 листопада, в США зареєстрували 121 тисячу 54 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Це на майже 18 тисяч більше, ніж добою раніше і абсолютний рекорд з початку епідемії.

Найвищі показники захворюваності на COVID-19 припали саме на пост виборчий період – 4 і 5 листопада.

Після президентських виборів, 4 листопада, у США вперше з початку епідемії коронавірусу зафіксували понад 100 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу.

При цьому, 4 з 10 американських виборців заявили, що для них важливіше економічне зростання країни, ніж зусилля когось із кандидатів у президенти щодо обмежень задля запобігання поширенню коронавірусу. В першу чергу, так говорили прихильники політики Дональда Трампа.

У той же час представники сфери охорони здоров’я по всій країні намагаються привернути увагу американців, попереджаючи, що зростання кількості нових випадків зараження COVID-19 не сповільнюється.