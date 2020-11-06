Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Так, за останню добу, 5 листопада, в США зареєстрували 121 тисячу 54 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Це на майже 18 тисяч більше, ніж добою раніше і абсолютний рекорд з початку епідемії.
Найвищі показники захворюваності на COVID-19 припали саме на пост виборчий період – 4 і 5 листопада.
Після президентських виборів, 4 листопада, у США вперше з початку епідемії коронавірусу зафіксували понад 100 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу.
При цьому, 4 з 10 американських виборців заявили, що для них важливіше економічне зростання країни, ніж зусилля когось із кандидатів у президенти щодо обмежень задля запобігання поширенню коронавірусу. В першу чергу, так говорили прихильники політики Дональда Трампа.
У той же час представники сфери охорони здоров’я по всій країні намагаються привернути увагу американців, попереджаючи, що зростання кількості нових випадків зараження COVID-19 не сповільнюється.
- У США відновили фінальний етап випробування вакцини проти коронавірусу COVID-19 компанії Johnson & Johnson.
- У Лондоні проведуть перше у світі тестування вакцини від коронавірусу COVID-19 на пацієнтах, яких навмисно інфікують.
- Українська вакцина проти коронавірусу COVID-19 може з’явитися за рік після проведення необхідних досліджень.