Сполучені Штати Америки спільно з союзниками обговорюють, як можна допомогти Україні в енергетичній кризі, спричиненій атаками росіян на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це заявив прессекретар міноборони США Патрік Райдер.

Він констатував, що на сьогодні анонсувати нема чого, але запевнив, що питання допомоги під час енергетичної кризи обговорюється.

За його словами, може йтися про постачання в Україну електрогенераторів, очищувачів води та іншого обладнання, але про це оголосять, коли буде точна інформація відносно узгодженого плану.

Під час свого виступу на брифінгу Райдер окремо зауважив, що наразі обговорюється питання складної інтегрованої системи ППО для України, що об’єднуватиме багато різних аспектів, зокрема здатність виявляти, здатність реагувати. І тому американські партнери продовжуватимуть працювати та консультуватися з українцями в цій сфері.

На початку листопада голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба припустив, що у разі продовження російських ракетних атак на критичну інфраструктуру може відбутися повне відключення електроенергії. У разі продовження ракетних атак, деякі пошкодження потребуватимуть двотижневого відновлення.

Раніше Олексій Кулеба повідомляв, що для відновлення пошкодженої та зруйнованої інфраструктури Київської області після російської окупації необхідно близько 30 мільярдів гривень.

“Якщо говорити про житловий фонд, то необхідно до 10 мільярдів гривень. Тотально на всю інфраструктуру — 30 мільярдів гривень. Але це приблизні цифри, адже змінюються ситуація та ціни. Це сума пошкоджень, які ми зафіксували”, — наголосив Кулеба.

Також він зауважив, що для відбудови області залучено кошти державного, обласного та місцевих бюджетів. При цьому кошти партнерів влада не враховує. Водночас Київська область співпрацює з благодійними організаціями “Карітас”, УВКБ ООН та UNICEF щодо відновлення житлового фонду.

31 жовтня російські окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту Києва, який живить близько 350 тисяч квартир. Крім того, загалом росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.