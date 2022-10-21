Представники адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють, чи варто перевіряти щодо національної безпеки деякі підприємства Ілона Маска, зокрема угоду щодо Twitter Inc. і супутникову мережу Starlink від SpaceX.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, офіційним особам США стало ніяково через нещодавню погрозу Ілона Маска щодо можливого припинення постачання супутникової послуги Starlink в Україну, а також через серію твітів Ілона Маска, в яких описано “мирні” пропозиції, які вигідні президенту РФ Володимиру Путіну.

Крім того, американські чиновники стурбовані його планами купити Twitter разом із групою іноземних інвесторів.

У виданні зазначили, що обговорення поки що перебуває на ранній стадії. Представники уряду США зважують, які інструменти могли б дозволити федеральному уряду перевіряти підприємства Маска. Однією з можливостей є закон, який регулює Комітет з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах для перевірки угод і операцій Маска на ризики національній безпеці.

Міжвідомча група, відома як CFIUS, перевіряє придбання американських компаній іноземними покупцями. За даними джерел, незрозуміло, чи запропонують перевірку CFIUS, яка включатиме оцінки Державного департаменту, Міністерства оборони та внутрішньої безпеки.

Видання The Washington Post повідомило, що план Ілона Маска щодо Twitter передбачає скорочення персоналу на 75% упродовж кількох місяців. Натомість Bloomberg News пише, що потенційним інвесторам було повідомлено про план скорочення, а також спробу подвоїти дохід протягом трьох років.

Одним з елементів угоди із Twitter, яка може спричинити перегляд CFIUS, є присутність іноземних інвесторів у консорціумі Маска. До групи входять принц Аль-Валід бін Талал із Саудівської Аравії, Binance Holdings Ltd. – біржа цифрових активів, заснована та керована уродженцем Китаю, а також суверенний фонд добробуту Катару.

“Комісія працює за зачиненими дверима та рідко підтверджує, коли проводить перевірки. CFIUS також має право перевіряти вже укладені угоди”, – підсумували у виданні.

Нагадаємо, що нещодавно Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”.

Маск висловив припущення, що заради припинення агресивної війни на знищення Україна має відмовитися від Криму на користь РФ та свого шляху в НАТО.

Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії. Розкритикували Маска й українські політики, а також президент України Володимир Зеленський.