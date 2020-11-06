Про це повідомляє видання CNN.
Федеральне управління авіації встановило тимчасове обмеження польотів у середу, на наступний день після президентських виборів. Повідомлення про обмежений повітряний простір доступне для пілотів. Зона забороненого польоту в радіусі однієї милі від будинку Байдена активна до ранку наступної середи, 11 листопада.
У Федеральному управлінні авіації також розповіли, що обмежили повітряний простір і над Центром Чейза, де встановлено сцену для можливої промови Байдена після його потенційної перемоги.
До Вілмінгтона скерували агентів секретних служб США для забезпечення безпеки.
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- #Букви стежать за перебігом подій на президентських перегонах у США.