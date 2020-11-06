Над будинком кандидата від демократів Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер, встановлено "повітряний простір національної оборони".

Про це повідомляє видання CNN.

Федеральне управління авіації встановило тимчасове обмеження польотів у середу, на наступний день після президентських виборів. Повідомлення про обмежений повітряний простір доступне для пілотів. Зона забороненого польоту в радіусі однієї милі від будинку Байдена активна до ранку наступної середи, 11 листопада.

У Федеральному управлінні авіації також розповіли, що обмежили повітряний простір і над Центром Чейза, де встановлено сцену для можливої ​​промови Байдена після його потенційної перемоги.

До Вілмінгтона скерували агентів секретних служб США для забезпечення безпеки.