Про це повідомляє видання CNN.

Федеральне управління авіації встановило тимчасове обмеження польотів у середу, на наступний день після президентських виборів. Повідомлення про обмежений повітряний простір доступне для пілотів. Зона забороненого польоту в радіусі однієї милі від будинку Байдена активна до ранку наступної середи, 11 листопада.

У Федеральному управлінні авіації також розповіли, що обмежили повітряний простір і над  Центром Чейза, де встановлено сцену для можливої ​​промови Байдена після його потенційної перемоги.

До  Вілмінгтона скерували агентів секретних служб США для забезпечення безпеки.

  • Підрахунок голосів на виборах президента у США майже завершено. Стало відомо, що демократ Джо Байден утримує лідерські позиції у штаті Пенсильванія.
  • Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує в штаті Джорджія.