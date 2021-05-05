У США колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін, котрий минулого місяця був визнаний винним у вбивстві темношкірого американця Джорджа Флойда, подав клопотання про новий судовий розгляд.

Про це, зокрема, інформують міжнародне агентство Reuters та американський канал NBC.

У низці клопотань адвокат Ерік Нельсон стверджує, що його підзахисний був позбавлений справедливого судового розгляду, додавши, що були допущені неправомірні дії з боку обвинувачення та присяжних.

За словами адвоката, широкий досудовий розголос навколо цієї справи завадив винести справедливий вирок Шовіну.

Адвокат Нельсон також стверджує, що суд неправомірно відмовив у клопотанні про зміну місця проведення розгляду справи (за межами Міннеаполіса).

В клопотанні зазначається, що оскільки суд не ізолював присяжних і не “переконав їх уникати всіх засобів масової інформації”, вони піддавалися залякуванням і тиску.

“Суд зловживав своїм дискреційним правом, коли не ізолював присяжних на час судового розгляду або, принаймні, не попередив їх уникати всіх засобів масової інформації, що призвело до того, що присяжні піддалися упередженому розголосу щодо судового розгляду, а також до залякування присяжних і потенційного страху відплати серед присяжних, що порушило конституційні права Шовіна на належну правову процедуру і справедливий судовий розгляд”, – цитує клопотання Нельсона американське видання The Hill.

За словами адвоката, присяжні “здійснили неправомірні дії, відчували загрозу або піддалися залякуванням, тиску на расовому ґрунті під час розгляду і не виконали інструкції під час обговорення”.

Крім того, в клопотанні прокурори штату Міннесота звинувачуються у вчиненні “посадових проступків”, які також могли вплинути на право Шовіна на справедливий судовий розгляд.

У цілому в клопотанні йдеться про вісім зловживань, допущених під час судового розгляду справи.

Як відомо, минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда у травні 2020 року.

Колишній поліцейський визнаний винним за трьома пунктами звинувачення: в убивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві і в убивстві третього ступеня, яким вважається брутальна неповага до людського життя, що з необережності призвела до смерті.

Тепер Шовіну загрожує до 40 років позбавлення волі.

Вирок повинні оголосити вже наступного місяця.