У Лос-Анджелесі, США офіційно зареєстрували першу смерть від мавпячої віспи. У пацієнта була дуже слабка імунна система, через що його довелося госпіталізувати.

Про це повідомили у департаменті громадської охорони здоров’я Лос-Анджелеса, а також CNN.

В Управлінні та Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) підтвердили смерть, проте не надали детальної інформації: “Людям із сильним імунодефіцитом, які підозрюють, що у них віспа мавп, рекомендується звернутися за медичною допомогою та лікуванням завчасно і залишатися під наглядом”, — йдеться в повідомленні.

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Доктор Вільям Шаффнер, професор відділу інфекційних захворювань Медичного центру Університету Вандербільта, сказав у коментарі CNN, що “ослаблена імунна система людини не могла контролювати вірус, щойно він потрапив в його організм, вірус розмножувався нестримно, і, ймовірно, поширився на кілька систем органів, викликаючи їх збій”.

Станом на 12 вересня, за даними CDC, 2022 року в США зареєстрували майже 22 000 випадків ймовірної або підтвердженої віспи мавп. Найбільше випадків у Каліфорнії — 4300. Також у CDC заявили, що у всьому світі під час цього спалаху було зареєстровано майже 58 тисяч випадків і 18 підтверджених смертей, не враховуючи смерть у США.