Про це повідомили у департаменті громадської охорони здоров’я Лос-Анджелеса, а також CNN.
В Управлінні та Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) підтвердили смерть, проте не надали детальної інформації: “Людям із сильним імунодефіцитом, які підозрюють, що у них віспа мавп, рекомендується звернутися за медичною допомогою та лікуванням завчасно і залишатися під наглядом”, — йдеться в повідомленні.
Доктор Вільям Шаффнер, професор відділу інфекційних захворювань Медичного центру Університету Вандербільта, сказав у коментарі CNN, що “ослаблена імунна система людини не могла контролювати вірус, щойно він потрапив в його організм, вірус розмножувався нестримно, і, ймовірно, поширився на кілька систем органів, викликаючи їх збій”.
Станом на 12 вересня, за даними CDC, 2022 року в США зареєстрували майже 22 000 випадків ймовірної або підтвердженої віспи мавп. Найбільше випадків у Каліфорнії — 4300. Також у CDC заявили, що у всьому світі під час цього спалаху було зареєстровано майже 58 тисяч випадків і 18 підтверджених смертей, не враховуючи смерть у США.
- У Росії виявили перший випадок захворювання на вірус мавпячої віспи. Його зафіксували у молодика з Санкт-Петербурга.
- Останнім часом в Європі зафіксували випадки мавпячої віспи у людей. Поки лікарі не можуть встановити способи поширення хвороби, рідкісної за межами Африки. Тож варто знати, що це за вірусна інфекція та чим вона небезпечна.
- Уряд США вирішив закупити більше вакцини проти мавпячої віспи, адже спалах епідемії продовжує зростати у всьому світі.
- Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про начебто розроблену у вигаданих українських “біолабораторіях” мавпячу віспу.