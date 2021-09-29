Про це повідомляє BBC.

У списку – 11 пташок, один вид кажанів, два види риб, одна рослина, а також 8 видів мідій. До цього у FWS повідомили, що ухвалили рішення після “детального аналізу наукових даних про ці види”.

“Кожний представник з цих 23 видів — величезна втрата для природної спадщини нашої країни та глобального біологічного різномаїття. Це чергове нагадування нам про те, що вимирання — наслідок змін у навколишньому середовищі, які спровокувала людина”, – пояснила Бріджит Фейхі, представниця організації.

У списку вимерлих видів — білоклювий дятел. Раніше він був представником найбільших дятлів на території США. Однак, востаннє його бачили в штаті Луїзіана у 1944 році. У 1967 році їх додали до списку видів, які знаходяться на межі вимирання.

Ще один птах, якого оголосили видом, що вимер — білоголовий співун. Їх не бачили з 1967 року.

Також у списку є екзотичні птахи, які жили на гавайських островах. Це гуамська летуча лисиця (острів Гуам).