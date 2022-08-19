Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Джеф Селдін після зустрічі з представником Пентагону.

Завдяки новому пакету Україна отримає:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них;
  • 15 безпілотників ScanEagle;
  • протилокаційні ракети HARM;
  • 1 000 важких протитанкових ракет TOW;
  • 1 000 протитанкових комплексів Javelin;
  • транспорт із протимінним захистом.

Також у міністерстві оборони США пояснили, що безпілотники ScanEagle дадуть ЗСУ змогу наводити на ціль весь комплекс артилерійських можливостей.

Водночас зазначається, що США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за два-три місяці. Наразі США вивчають можливість передачі Україні новітнього озброєння для зламу на користь України перебігу бойових дій на сході та півдні.