У міністерстві оборони США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 755 мільйонів доларів.

Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Джеф Селдін після зустрічі з представником Пентагону.

Завдяки новому пакету Україна отримає:

боєприпаси для HIMARS;

16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них;

15 безпілотників ScanEagle;

протилокаційні ракети HARM;

1 000 важких протитанкових ракет TOW;

1 000 протитанкових комплексів Javelin;

транспорт із протимінним захистом.

NEW/BREAKING: Day 177 of #Russia's invasion of #Ukraine – US prepping another $775 million security pkg for #Kyiv in the tradition of w/"what they need, when they need it" per a senior US defense official — Jeff Seldin (@jseldin) August 19, 2022

Також у міністерстві оборони США пояснили, що безпілотники ScanEagle дадуть ЗСУ змогу наводити на ціль весь комплекс артилерійських можливостей.

Водночас зазначається, що США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за два-три місяці. Наразі США вивчають можливість передачі Україні новітнього озброєння для зламу на користь України перебігу бойових дій на сході та півдні.