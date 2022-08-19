Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Джеф Селдін після зустрічі з представником Пентагону.
Завдяки новому пакету Україна отримає:
- боєприпаси для HIMARS;
- 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них;
- 15 безпілотників ScanEagle;
- протилокаційні ракети HARM;
- 1 000 важких протитанкових ракет TOW;
- 1 000 протитанкових комплексів Javelin;
- транспорт із протимінним захистом.
NEW/BREAKING: Day 177 of #Russia's invasion of #Ukraine – US prepping another $775 million security pkg for #Kyiv in the tradition of w/"what they need, when they need it" per a senior US defense official
— Jeff Seldin (@jseldin) August 19, 2022
Також у міністерстві оборони США пояснили, що безпілотники ScanEagle дадуть ЗСУ змогу наводити на ціль весь комплекс артилерійських можливостей.
Водночас зазначається, що США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за два-три місяці. Наразі США вивчають можливість передачі Україні новітнього озброєння для зламу на користь України перебігу бойових дій на сході та півдні.
- За даними одразу трьох джерел, Адміністрація президента США Джо Байдена готує близько 800 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні. Про своє рішення Вашингтон може офіційно оголосити наступного тижня.
- За даними Кільського інституту, починаючи з квітня Європа зменшує обсяг надання Україні військової допомоги. У липні, за даними ЗМІ, одразу шість країн Європи не надали Україні нових обіцянок військової допомоги.