У США виділять Україні новий пакет підтримки на суму понад $3 мільярдів, який включатиме, зокрема бойові машини піхоти M2 Bradley.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу в Вашингтоні.

За її словами, пакет включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу. Водночас він стане найбільшим серед тих, що були надані Україні.

“Сьогодні Сполучені Штати продемонструють нашу незмінну відданість забезпеченню можливостей для самозахисту України шляхом оголошення нової допомоги у сфері безпеки на понад $3 мільярди”, — сказала Карін Жан-П’єр.

Загалом пакет допомоги становитиме понад $3 мільярдів. $285 мільйонів з цього пакету США нададуть за програмою зарубіжного військового фінансування для створення довгострокових можливостей та модернізації ЗСУ. Також $682 мільйони нададуть для союзників і партнерів на східному фланзі НАТО для посилення оборонних можливостей.

ДОВІДКА. M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. При розробці БМП конструкторам поставили вимогу, щоб нова машина мала швидкість танка M1 Abrams, але й могла виконувати ті ж транспортні функції, що і гусеничний БТР M113.