Медична школа Східної Вірджинії (США), яка займається дослідженням і розробкою медичних вказівок для лікування коронавірусу COVID-19, змінила протокол.

Його опублікували на офіційному сайті.

Це рекомендації, що стосуються лікувальної практики. У протоколі звернули увагу на те, що пацієнтам не варто призначати самолікування, навіть керуючись зазначеним в протоколі. При цьому, медики вказали в протоколі, що це альтернативна пропозиція.

Важливо зазначити, що цей протокол не збігається з Гарвардським. В першу чергу через те, що інші протоколи не роблять такий акцент на застосуванні вітамінів (вітамін С і “Лопінавір”).

Так, для профілактики коронавірусу в цьому протоколі радять приймати вітамін С, цинк, вітамін D3, мелотонін і фамотидін.

У той же час зазначено, що немає наукового доказу того факту, що ці вітаміни і препарати дійсно підвищують стійкість організму до коронавірусу. Тому не варто приймати всі зазначені вище препарати на власний розсуд.

Якщо у людини “м’які симптоми” коронавірусу, тобто медики порадили йому бути вдома на карантині. Згідно з протоколом, їм варто приймати вітамін С, цинк, вітамін D3, на ніч – мелатонін, аспірин, фамотидін.

При важких симптомах необхідно приймати ліки, які випише лікар. Залежно від ситуації, може бути призначено підключення до апарату ШВЛ, інвазивна механічна вентиляція і не тільки.

Після виписки з лікарні для пацієнтів додають ще деякі рекомендації. Що стосується вітамінів, то рекомендується приймати омегу-3 жирні кислоти, полівітаміни, вітаміни В і D.