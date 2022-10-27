У Пентагоні презентували нову Національну стратегію оборони, в якій РФ визначено як "гостру загрозу", тоді як Китай вважають загрозою довгостроковою.

Деталі розповів голова Міноборони США Ллойд Остін під час презентації.

Він зазначив, що РФ визнається гострою загрозою, оскільки російська агресія завдає негайних та різких загроз інтересам та цінностям Заходу.

“А безглузда війна Путіна проти України – найсильніша загроза світовому порядку з часів Другої світової – зробила це очевидним ще й для усього світу”, – пояснив він.

Уряд РФ зневажає незалежність своїх сусідів, прагне застосувати силу, щоб нав’язати зміни кордонів і відновити імперську сферу впливу.

Хоча політичні та військові спроби Кремля розколоти НАТО призвели до зворотних результатів, загроза досі існує, що включає ядерні погрози США та їх союзникам і партнерам, загрози застосування хімічної та біологічної зброї, загрози ударів крилатими ракетами великої дальності, кібератаки, протикосмічні загрози, та широкі кампанії тіньової війни, націлені, зокрема, на демократичні інституції.

Глава Пентагону окремо зауважив щодо виклику стримування КНР, оскільки країна не лише має бажання переробити світопорядок, але й нарощує для цього свої сили.

У документі також пояснюється, як США співпрацюватимуть із союзниками по НАТО та партнерами для посилення надійного стримування агресії РФ, одночасно пом’якшуючи та захищаючи від загроз з боку Північної Кореї, Ірану, насильства екстремістських організацій та транскордонних викликів, таких як зміна клімату.

Пріоритетами оборонної стратегії визначено:

захист батьківщини;

стримування стратегічних нападів на США;

стримування агресії, водночас готовність взяти верх у конфлікті, коли це необхідно – віддаючи пріоритет виклику КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні та виклику РФ у Європі;

створення стійких Об’єднаних сил і оборонної екосистеми.

У тексті документа резюмували, що Сполучені Штати наділені чудовими якостями, що дають великі переваги, зокрема й у сфері національної безпеки. Разом зі своїми партнерами США поділяють багато спільних цінностей та спільний інтерес у захисті стабільної і відкритої міжнародної системи, що є основою найбільш мирної та благополучної епохи у сучасній історії.