Про це повідомляє американський телеканал CBS News.

Компанії, у яких працює понад 100 осіб, повинні обрати – зробити вакцинацію проти коронавірусу обов’язковою умовою чи регулярно тестуватися на коронавірус. Рішення має бути прийнято протягом 30 днів після публікації плану у Федеральному реєстрі 5 листопада, тобто до 5 грудня.

Потім у компаній буде ще місяць, аби запровадити правило щодо обов’язкової вакцинації чи регулярних тестувань. Це потрібно буде зробити до 4 січня, аби терміни збіглися із запровадженою обов’язковою вакцинацією проти коронавірусу для федеральних працівників та підрядників.

Управління безпеки та гігієни праці Департаменту праці (OSHA) контролюватиме виконання правил.

Нове правило поширюється на всіх американців, які працюють у сфері бізнесу. Загалом, воно вплине на 84 мільйони осіб. Це приблизно дві третини робітників у приватному секторі.

У перспективі Білий дім може поширити це правило на решту працівників у сфері бізнесу.

Важливо, що нові правила не стосуються американців, які працюють лише віддалено. При цьому, якщо йдеться про офісного працівника, який працює віддалено певний час, але йому потрібно зайти в офіс, то він має зробити тест на коронавірус.

Також правило не стосується тих, хто працює лише на відкритому повітрі.

Нові правила для роботодавців

До 5 грудня роботодавці у США повинні виконати більшість вимог з нових рекомендацій. Приміром, це носіння масок на робочих місцях для невакцинованих працівників. Роботодавці також повинні обрати для працівників чи то вакцинацію, чи щотижневе тестування. До 4 січня роботодавці повинні переконатися, що працівники або вакциновані, або почати тестування невакцинованих працівників щотижня. Хто фінансуватиме тестування – поки невідомо.

Ймовірно, за тести працівники платитимуть самі. Один тест – це 10-15 доларів за набір. На рік – це близько 500 доларів.

Можна отримати “звільнення” від вакцинації за медичними чи релігійними переконаннями.

Факт проходження обов’язкової вакцинації перевірятимуть за медичними картками працівників. Додаткові підтвердження надавати не потрібно. У день, коли заплановано щеплення проти коронавірусу, роботодавець зобов’язаний дати працівнику відгул. Якщо після вакцинації з’являться побічні ефекти — працівники отримають лікарняний.

Якщо OSHA знайдуть працівника, який систематично порушує встановлені правила, його компанію можуть оштрафувати на 14 тисяч доларів. Компанії, де працівники навмисно порушуватимуть встановлені правила, а керівництво про це знатиме, можуть отримати штраф на 136 тисяч доларів.