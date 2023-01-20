Офіси генеральних інспекторів Пентагону США, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку оприлюднили спільний стратегічний план нагляду на 2023 рік щодо надання допомоги Україні.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Цей спільний стратегічний план нагляду описує конкретні проєкти, які планують здійснити партнери робочої групи. Проте через складність, масштаб і терміни відповіді України партнери робочої групи можуть скоригувати свої плани. Ці коригування можуть включати зміни визначеної мети та обсягу проєктів, додавання або скасування проєктів чи зміни запланованих термінів проєктів для врахування мінливих умов.

Відтак, конгресмени-республіканці Майкл Маккол і Майк Роджерс після оприлюднення плану опублікували власну заяву на підтримку посилення нагляду за допомогою США Україні.

“Безпекова, економічна та гуманітарна допомога від США суттєво змінили ситуацію для України, коли вона бореться за збереження своєї незалежності. Утім Конгрес не може лише виписувати чеки, ми також повинні забезпечити прозорість і ефективність використання американської допомоги відповідно до інтересів національної безпеки США”, – заявили конгресмени.

Також вони схвалили спільний стратегічний план нагляду генеральних інспекторів й зазначили, що очікують почути від них висновки та рекомендації щодо того, як посилити нагляд за цими коштами та як своєчасно поповнити запаси США.

Крім цього, конгресмени закликали уряд США та союзників терміново надати Україні критично важливу зброю, зокрема, танки Leopard, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності, що необхідні для перемоги над Росією.

Станом на 6 січня 2023 року наглядові органи уряду США опублікували 14 звітів після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та надали висновки й рекомендації щодо покращення внутрішнього контролю, зниження витрат та підвищення ефективності роботи.

У спільному стратегічному плані мовиться про те, що ці наглядові органи продовжують моніторинг, аудит та оцінку діяльності, пов’язаної з відповіддю України на 64 поточні або заплановані проєкти.

Цього року в Палаті представників більшість відійшла республіканцям, тому слід очікувати активні дебати та обговорення будь-яких додаткових витрат, а також посилену перевірку допомоги, яка виділяється Україні.

Теперішній спікер Палати представників Кевін Маккарті, який представляє Республіканську партію, раніше критикував демократів за нестачу контролю над допомогою Україні й говорив, що більше “необмежених чеків” для України не буде. Своєю чергою, в Демократичній партії назвали цю заяву республіканців намаганням “заспокоїти крайніх правих”.