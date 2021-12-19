Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) Сполучених Штатів оштрафувала J.P Morgan на $200 млн за порушення вимог щодо збереження комунікацій працівників. Компанія не відслідковувала службове листування співробітників на особистих мобільних пристроях та електронній пошті.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Банк не зберіг дані про комунікації близько 100 осіб та тисячі повідомлень, що стосувалися інвестиційної стратегії, зустрічей із клієнтами та оцінки щоденних подій.

Співробітники відділу цінних паперів банку обговорювали бізнес компанії на власних пристроях, уникаючи нагляду.

“Збереження комунікацій є надважливим процесом для програм контролю та правозастосування SEC. Якщо компанії не виконують дану вимогу – вони прямо підривають нашу здатність захищати інвесторів та берегти цілісність ринків”, – заявив директор із правозастосування SEC Гурбір Греваль.

J.P Morgan визнав, що порушив федеральні закони про цінні папери та торгівлю товарами, які спрямовані на захист інвесторів та підтримку справедливих ринків.

Банк також звернеться за послугами консультанта для огляду своєї політики та процедур збереження електронних повідомлень.

Штраф, який виплатить банк, є найбільшим із застосовуваних регулятором за порушення вимоги про збереження комунікацій.

Довідка. SEC (Комісія з цінних паперів і бірж) – основний регулятор американського ринку акцій, який встановлює правила реєстрації цінних паперів, а також здійснює нагляд за діяльністю фондових бірж.