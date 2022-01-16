Про це повідомляє американське видання АВС News із посиланням на заяву правоохоронних органів.
Нападник стверджував, що встановив вибухонебезпечні предмети в невідомих місцях. Він взяв у заручники рабина з трьома іншими людьми. Для їхнього визволення ФБР штурмувало синагогу.
“Молитви почуті. Всі заручники живі й неушкоджені”, — написав у Twitter губернатор Ґреґ Ебботт.
Під час операції смертельно ранили нападника.
Додатково не повідомлялось чим саме він був озброєний та чи мав вибухівку.
За даними джерел видання АВС News, ним виявився брат засудженої за тероризм пакистанської нейробіологині Аафії Сіддікі. Жінка відбуває ув’язнення за зв’язки з Аль-Каїдою. Їй присудили позбавлення волі до 86 років за напад і замах на вбивство американського солдата у 2010 році.
- Нагадаємо, що Єврейська громада Австрії ухвалювала рішення про тимчасове закриття всіх синагог в країні після терактів у Відні.
- У вересні 2021 року заявляли, що терористична організація “Аль-Каїда” може знову відновити атаки на території США. Стратегічні розрахунки Пентагону свідчать про те, що потенційна загроза може повернутися за 12 – 36 місяців