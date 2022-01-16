У Сполучених Штатах Америки 15 січня захопили синагогу в місті Коллівілл (штат Техас). Нападника вбили правоохоронці, а жертв з боку заручників вдалося уникнути.

Про це повідомляє американське видання АВС News із посиланням на заяву правоохоронних органів.

Нападник стверджував, що встановив вибухонебезпечні предмети в невідомих місцях. Він взяв у заручники рабина з трьома іншими людьми. Для їхнього визволення ФБР штурмувало синагогу.

“Молитви почуті. Всі заручники живі й неушкоджені”, — написав у Twitter губернатор Ґреґ Ебботт.

Під час операції смертельно ранили нападника.

Додатково не повідомлялось чим саме він був озброєний та чи мав вибухівку.

За даними джерел видання АВС News, ним виявився брат засудженої за тероризм пакистанської нейробіологині Аафії Сіддікі. Жінка відбуває ув’язнення за зв’язки з Аль-Каїдою. Їй присудили позбавлення волі до 86 років за напад і замах на вбивство американського солдата у 2010 році.