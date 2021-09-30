Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У поліції Маямі-Дейд повідомили, що зараз пасажир в лікарні, але після виписки його відвезуть до в’язниці.
Правоохоронці пояснили, що в момент інциденту літак приземлився та займав позицію біля виходу на посадку. У цей момент один з пасажирів скористався аварійним виходом й виліз на крило літака. Його відразу затримали представники митно-прикордонної служби.
Правопорушник виявився американським громадянином. Він сказав, що зробив це, бо погано себе почував й хотів подихати.
Його відвезли до відділення невідкладної допомоги. Парамедики підтвердили, що у чоловіка був високий тиск.
Як тільки його випишуть з лікарні – відправлять до в’язниці.
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