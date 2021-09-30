У США після завершення польоту з Колумбії до Маямі, як тільки літак приземлився, один з пасажирів скористався аварійним виходом та виліз на крило літака, аби подихати. Він сказав, що йому терміново потрібне було свіже повітря.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У поліції Маямі-Дейд повідомили, що зараз пасажир в лікарні, але після виписки його відвезуть до в’язниці.

Правоохоронці пояснили, що в момент інциденту літак приземлився та займав позицію біля виходу на посадку. У цей момент один з пасажирів скористався аварійним виходом й виліз на крило літака. Його відразу затримали представники митно-прикордонної служби.

Правопорушник виявився американським громадянином. Він сказав, що зробив це, бо погано себе почував й хотів подихати.

Його відвезли до відділення невідкладної допомоги. Парамедики підтвердили, що у чоловіка був високий тиск.

Як тільки його випишуть з лікарні – відправлять до в’язниці.