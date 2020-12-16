Перші вакцини проти Covid-19 Pfizer і BioNTech вже в США, але не тільки лікарі і медсестри отримують їх першими.

Про це повідомляє CNN.

Лікарня повідомила, що в системі охорони здоров’я VA Bedford в Массачусетсі Ендрю Міллер – медбрат в Службі екологічного менеджменту – був першим співробітником, який отримав вакцину.

І Міллер не єдиний. У міру того як лікарні в США отримують перші партії вакцини, деякі домогосподарки виявляються на чолі списку.

У лікарні Baptist Health, в Лексінгтоні, штат Кентуккі, один з обслуговуючого персоналу – разом з реаніматологом, медсестрою інтенсивної терапії і медсестрою відділення невідкладної допомоги – були одними з перших, хто отримав вакцину.

У лікарні Милосердя South в Сент-Луїсі обслуговуючий персонал також був одним з перших, хто вакцинувався.

У суботу Консультативний комітет з практики імунізації Центрів по контролю і профілактиці захворювань проголосував за рекомендацію вакцини для людей у ​​віці від 16 років і старше. Це сталося після того, як в п’ятницю Управління по контролю за продуктами і ліками США дозволило вакцину для екстреного використання.

Консультативна група CDC раніше рекомендувала, щоб медичні працівники і жителі установ довгострокового догляду першими отримали вакцину після отримання дозволу на застосування в екстрених випадках.

Повідомляється, що по всій країні домашні працівники стикаються з важким вибором: йти на роботу або підтримувати здоров’я своїх сімей.

У всіх відношеннях домогосподарки є одними з найбільш вразливих працівників в умовах пандемії. За оцінками, 65% домашніх працівників, які в основному складаються з кольорових жінок і іммігрантів, які не мають медичної страховки.

Пандемія особливо сильно вдарила по цим і без того вразливим групам населення, оскільки сім’ї змушені перестати працювати і втрачати дохід. За словами експертів, пройдуть місяці, перш ніж звичайні американці зможуть отримати вакцину, оскільки перший етап включав в себе тих, хто знаходиться на передовій, а наступний етап може включати вчителів та інших працівників по догляду за дітьми.