Джерело: Reuters.

Заборона набуде чинності 1 січня 2024 року. У штаті заборонять магазинам застосунків Google і Apple пропонувати TikTok на території штату. Водночас влада не буде накладати жодних санкцій на осіб, які користуються цим додатком.

У TikTok поширили заяву про те, що новий закон “порушує права жителів Монтани, передбачені Першою поправкою, незаконно забороняючи TikTok”. У компанії наголосили, що “продовжать працювати над захистом прав користувачів у штаті Монтана і за його межами”.

Нині керівництво застосунку, яке належить китайській ByteDance, не коментує, чи планує подавати позов до суду у зв’язку з рішенням влади штату.

У TikTok близько 150 мільйонів американських користувачів. Компанія зіткнулася зі зростаючими закликами американських законодавців і чиновників заборонити додаток по всій країні. У влади поширилося занепокоєння щодо потенційного впливу китайського уряду на платформу.