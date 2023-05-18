Джерело: Reuters.
Заборона набуде чинності 1 січня 2024 року. У штаті заборонять магазинам застосунків Google і Apple пропонувати TikTok на території штату. Водночас влада не буде накладати жодних санкцій на осіб, які користуються цим додатком.
У TikTok поширили заяву про те, що новий закон “порушує права жителів Монтани, передбачені Першою поправкою, незаконно забороняючи TikTok”. У компанії наголосили, що “продовжать працювати над захистом прав користувачів у штаті Монтана і за його межами”.
Нині керівництво застосунку, яке належить китайській ByteDance, не коментує, чи планує подавати позов до суду у зв’язку з рішенням влади штату.
У TikTok близько 150 мільйонів американських користувачів. Компанія зіткнулася зі зростаючими закликами американських законодавців і чиновників заборонити додаток по всій країні. У влади поширилося занепокоєння щодо потенційного впливу китайського уряду на платформу.
- У США 16-річний підліток побачив челендж у TikTok, де треба розпилити аерозоль із фарбою на увімкнену запальничку. Проте балончик вибухнув, а підліток зазнав опіків 75% тіла.
- У Великій Британії оштрафували TikTok на 15,9 мільйона доларів за порушення закону про захист даних, зокрема використання персональних даних дітей віком до 13 років без згоди батьків.
- Відповідно до закону Європейського союзу про цифрові послуги, з 25 серпня 2023 року соціальні медіа-платформи Facebook, Twitter, TikTok та інші муситимуть боротися з незаконним і шкідливим контентом, інакше їх оштрафують.