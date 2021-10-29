Після трагічної загибелі Галини Гатчінс на знімальному майданчику петиція про заборону використання справжньої вогнепальної зброї під час знімання фільмів зібрала понад 78 тисяч підписів.

Відповідну петицію опублікували на сайті Change.org.

Як сповіщалось, актор Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку, уродженку України, Галину Гатчінс доправили авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося. 48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебував у критичному стані.

Автор петиції, режисер Бандар Альбуліві, створив її після трагічного випадку.

“Ми повинні зробити так, щоб ця трагедія, якої можна уникнути, ніколи не повторилася. Немає виправдання, щоб щось подібне сталося у 21 столітті. Справжня зброя більше не потрібна на знімальних майданчиках”, – зазначив автор петиції.

Він також закликає Алека Болдвіна “використати свою владу та вплив у голлівудській кіноіндустрії”, щоб внести зміни та заборонити справжню зброю на знімальному майданчику.

Петиція вже зібрала понад 78 000 підписів.

Як відомо, поліція вилучила майже 500 патронів з місця фільмування картини “Іржа”. Серед вилучених патронів — холості, муляжні та кілька бойових.

Губернаторка Нью-Мексико Мішель Луджан Грішем заявила, що її штат ухвалить закон про офіційну заборону справжньої вогнепальної зброї та бойових патронів у всіх виробництвах індустрії розваг, якщо вони не ухвалять таку заборону самостійно. Перед нею таку ж заяву зробив сенатор штату Каліфорнія Дейв Кортезе.