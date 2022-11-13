У США в Далласі, штат Техас, вчора зіткнулися два літаки під час авіашоу Wings Over Dallas. Знищені літаки вважаються рідкісними.

Про це повідомило NBC News.

Авіааварія сталася близько 13:20 за місцевим часом. За даними Управління цивільної авіації США, зіткнення сталося між літаками Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra.

На борту суден могли перебувати шість осіб. CNN додало, що понад 40 пожежно-рятувальних підрозділів працювали на місці події після події.

BREAKING: Two military planes collided and crashed to the ground Saturday during a Dallas air show. It was unclear how many people were on board the aircraft or if anyone on the ground was hurt. pic.twitter.com/rmP7sRBjrM — Poli Alert (@polialertcom) November 12, 2022

За словами мера Далласа Еріка Джонсона, уламки літаків впали на частину території аеропорту, автобану і сусіднього торговельного центру. Кількість жертв авіакатастрофи не встановлена. Boeing B-17 Flying Fortress є першим американським суцільнометалевим важким чотиримоторним бомбардувальником. Його спроєктовано у 1934 році. Bell P-63 це американський одномоторний винищувач. Всього таких моделей збереглося близько 14 екземплярів. Обидва літаки були частиною флоту зі 180 літаків некомерційної організації. Їх залучали на авіашоу, щоб продемонструвати можливості літаків під час Другої світової війни.