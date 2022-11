Про це повідомило NBC News.

Авіааварія сталася близько 13:20 за місцевим часом. За даними Управління цивільної авіації США, зіткнення сталося між літаками Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra.

На борту суден могли перебувати шість осіб. CNN додало, що понад 40 пожежно-рятувальних підрозділів працювали на місці події після події.

BREAKING: Two military planes collided and crashed to the ground Saturday during a Dallas air show. It was unclear how many people were on board the aircraft or if anyone on the ground was hurt.

