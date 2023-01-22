Про це повідомило Los Angeles Times.

Видання послалося на анонімне джерело в правоохоронних органах щодо подробиць. За його словами, кількість загиблих перевищила десять осіб, але у внутрішніх повідомленнях поліції йдеться про декілька смертельних випадків.

  • У США під час святкування китайського Нового року сталася масова стрілянина: є загиблі

    Фото: RMGNews

  • У США під час святкування китайського Нового року сталася масова стрілянина: є загиблі

    Фото: RMGNews

  • У США під час святкування китайського Нового року сталася масова стрілянина: є загиблі

    Фото: RMGNews

  • У США під час святкування китайського Нового року сталася масова стрілянина: є загиблі

    Фото: RMGNews

У США під час святкування китайського Нового року сталася масова стрілянина: є загиблі // 4 фото

Власник ресторану, який розташований поруч з місцем стрілянини, розповів, що до його закладу увірвались троє людей та наказали зачинити двері. Невідомий чоловік відкрив вогонь по інших цивільних з автомата.

Постраждалих шпиталізували до лікарень. Поки невідомо чи був затриманий підозрюваний.

“Наші серця з тими, хто втратив близьких сьогодні вночі в сусідньому місті Монтерей-Парк, де щойно сталася масова стрілянина”, – заявив міський контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджіа.