У США під час святкування китайського Нового року сталася масова стрілянина: є загиблі

Постраждалих шпиталізували до лікарень. Поки невідомо чи був затриманий підозрюваний.

“Наші серця з тими, хто втратив близьких сьогодні вночі в сусідньому місті Монтерей-Парк, де щойно сталася масова стрілянина”, – заявив міський контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджіа.

1/ #USA

There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.

At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn

— David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023