У Лос-Анджелесі сталася масова стрілянина під час святкування китайського Нового року. Попередньо загинули щонайменше десять людей.

Про це повідомило Los Angeles Times.

Видання послалося на анонімне джерело в правоохоронних органах щодо подробиць. За його словами, кількість загиблих перевищила десять осіб, але у внутрішніх повідомленнях поліції йдеться про декілька смертельних випадків.







У США під час святкування китайського Нового року сталася масова стрілянина: є загиблі // 4 фото

Власник ресторану, який розташований поруч з місцем стрілянини, розповів, що до його закладу увірвались троє людей та наказали зачинити двері. Невідомий чоловік відкрив вогонь по інших цивільних з автомата.