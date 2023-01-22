Про це повідомило Los Angeles Times.
Видання послалося на анонімне джерело в правоохоронних органах щодо подробиць. За його словами, кількість загиблих перевищила десять осіб, але у внутрішніх повідомленнях поліції йдеться про декілька смертельних випадків.
У США під час святкування китайського Нового року сталася масова стрілянина: є загиблі // 4 фото
Власник ресторану, який розташований поруч з місцем стрілянини, розповів, що до його закладу увірвались троє людей та наказали зачинити двері. Невідомий чоловік відкрив вогонь по інших цивільних з автомата.
Постраждалих шпиталізували до лікарень. Поки невідомо чи був затриманий підозрюваний.
“Наші серця з тими, хто втратив близьких сьогодні вночі в сусідньому місті Монтерей-Парк, де щойно сталася масова стрілянина”, – заявив міський контролер Лос-Анджелеса Кеннет Меджіа.
1/ #USA
There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.
At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn
— David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023
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