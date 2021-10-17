В окрузі Сонома (штат Каліфорнія, США) під житловим будинком виявили кубло гримучих змій. Всього вдалося відловити 92 плазунів.

Про це повідомляє агенція AP.

Зазначається, що плазунів виявила мешканка будинку в окрузі Сонома. Жінка звернулася до служби порятунку рептилій. Змієлов Алан Вульф повідомив виданню, що йому вдалося відловити 92 отруйних плазунів.

Вульф каже, що витратив майже чотири години, щоб відловити 22 дорослих гримучих змій і 59 дитинчат. Через кілька днів під будинком жінки фахівець знайшов ще 11 змій. Він планує повернутися туди втретє.

Після цього плазунів випускають у дику природу. За словами Вульфа, змій на прохання фермерів інколи випускають у приватні поля, щоб зменшити кількість гризунів.

Чоловік займається порятунком змій протягом 32 років. За цей час Вульф пережив 13 укусів плазунів. За його словами, це найбільше кубло гримучих змій, яке він бачив під житловим будинком.