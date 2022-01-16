Про це заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд розповіла в інтерв’ю виданню Financial Times.

“Я не збираюся попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв. Просто скажу, що перемовини, котрі ми проводимо з нашими союзниками, спрямовані на те, аби заподіяти дуже гострого болю максимально швидко, якщо Росія піде на подальшу ескалацію”, – зауважила Вікторія Нуланд.

У Білому домі вже готові ввести санкції проти РФ у разі потреби, і їхні масштаби залежатимуть від характеру російської агресії.

При цьому заступниця держсекретаря наголосила, що санкції проти Росії з боку США та європейських країн можуть відрізнятися одна від одної.

Водночас, за словами Вікторії Нуланд, двері для дипломатичного розв’язання питання все ще відчинені.