Про це заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд розповіла в інтерв’ю виданню Financial Times.
“Я не збираюся попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв. Просто скажу, що перемовини, котрі ми проводимо з нашими союзниками, спрямовані на те, аби заподіяти дуже гострого болю максимально швидко, якщо Росія піде на подальшу ескалацію”, – зауважила Вікторія Нуланд.
У Білому домі вже готові ввести санкції проти РФ у разі потреби, і їхні масштаби залежатимуть від характеру російської агресії.
При цьому заступниця держсекретаря наголосила, що санкції проти Росії з боку США та європейських країн можуть відрізнятися одна від одної.
Водночас, за словами Вікторії Нуланд, двері для дипломатичного розв’язання питання все ще відчинені.
“Вашингтон зараз працює над письмовими відповідями російським офіційним особам та хоче продовжувати перемовини. На даному ж етапі сторони просто вислухали одне одного. Для досягнення певних домовленостей потрібно більше часу”, – резюмувала заступниця держсекретаря.
- Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що РФ підготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації щодо України. Проте, США зі своїми союзниками готові дати рішучу відповідь агресивним діям Москви.
- Також заступниця держсекретаря США заявила про можливість повної ізоляції РФ від світової фінансової системи.
- Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони категорично відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.
- Також у Білому домі певні, що криза між Росією, Україною та західними країнами все ще на початковій стадії. Для урегулювання конфлікту можна знайти компроміси, наприклад посилаючись на Гельсінські угоди.
- Своєю чергою, Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що Росія звернулася до США і НАТО з пропозиціями, які суперечать принципам європейської системи безпеки.
- При цьому, в авторській колонці американського видання The Washington Post англо-німецька журналістка Катя Хоєр заявила, що Захід зможе стримати Путіна лише з допомогою Німеччини.