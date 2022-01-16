Про це заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд розповіла в інтерв’ю виданню Financial Times.

“Я не збираюся попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв. Просто скажу, що перемовини, котрі ми проводимо з нашими союзниками, спрямовані на те, аби заподіяти дуже гострого болю максимально швидко, якщо Росія піде на подальшу ескалацію”, – зауважила Вікторія Нуланд.

У Білому домі вже готові ввести санкції проти РФ у разі потреби, і їхні масштаби залежатимуть від характеру російської агресії.

При цьому заступниця держсекретаря наголосила, що санкції проти Росії з боку США та європейських країн можуть відрізнятися одна від одної.

Водночас, за словами Вікторії Нуланд, двері для дипломатичного розв’язання питання все ще відчинені.

“Вашингтон зараз працює над письмовими відповідями російським офіційним особам та хоче продовжувати перемовини. На даному ж етапі сторони просто вислухали одне одного. Для досягнення певних домовленостей потрібно більше часу”, – резюмувала заступниця держсекретаря.