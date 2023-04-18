Нещодавно у США громадськість обурилася інцидентом зі стріляниною, коли у темношкірого підлітка Ральфа Ярла двічі вистрілив 84-річний чоловік через те, що той помилився дверима. На допомогу постраждалому вже зібрали маже 3 мільйони доларів.

Про це повідомляє Sky News.

Раніше в Канзас-Сіті, штат Міссурі спалахнули Протести після того, як на минулих вихідних після того, як у темношкірого підлітка, який помилився дверима, двічі вистрелив старший чоловік.



13 квітня 16-річного Ральфа Ярла батьки попросили забрати братів, які були в гостях у друга. Проте він помилився адресою, зателефонувавши не в ті двері. У відповідь на це господар будинку вистрілив у підлітка та поранив його.



За словами батька Пола Ярла, Ральфа виписали з лікарні в неділю. Зараз він проходить лікування вдома.

Резонансною подія сталася після того, як винуватця звільнили без пред’явлення звинувачень. Згідно з законом штату Міссурі особу, які взяли під варту у зв’язку з розслідуванням кримінального злочину, мають звільнити протягом 24 годин, якщо йому не пред’являть звинувачення.

Адвокати сім’ї Ярла розкритикували чиновників за визволення підозрюваного, який, як вони наголосила, є білим чоловіком: “Ви не можете просто стріляти в людей без виправдання, коли хтось стукає у ваші двері”, — зазначила сторона захисту.

Так, сотні протестувальників зібралися біля будинку 84-річного Ендрю Лестера, скандуючи “Життя чорних мають значення” та “Справедливість для Ральфа”.

“Це була не “помилка”, це був злочин на ґрунті ненависті. Ви не стріляєте в голову дитині, тому що він зателефонував у ваші двері. Той факт, що поліція назвала те, що сталося” помилкою”, пояснює, чому Америка така, яка вона є “, — сказала тітка пораненого підлітка, Фейт Спунмор.



Тому, вона створила рахунок на GoFundMe, аби зібрати гроші на лікування племінника. На сторінці зазначено: “Мій племінник упав на землю, і чоловік знову вистрілив у нього. Потім Ральф зміг підвестися і побігти до будинку сусіда у пошуках допомоги”.

Ральфа підтримали майже 70 000 людей, пожертвувавши 2,6 мільйона доларів.

Фейт сказала, що попри те, що фізично хлопець почувається добре, у нього попереду довгий шлях розумового та емоційного відновлення.