Про це повідомляє американський телеканал First Coast News.
На фотографії Фуччі сидить на задньому сидінні поліцейського авто. Свій пост він підписав так: “Гей, чуваки, ніхто не бачив Тристін нещодавно?”
Фуччі звинувачується у вбивстві другого ступеня.
Високопоставлене джерело у правоохоронних органах підтвердило телеканалу справжність фотографії. Знімок викликав шквал у соцмережах – люди писали гнівні коментарі та обурювалися, що акаунти тролів демонструють підтримку Фуччі та нехтують пам’яттю Тристін.
Багато глядачів поділилися новиною First Coast News, і деякі з цих акаунтів, схоже, були заблоковані на платформах.
Бейлі була оголошена зниклою безвісти у неділю вранці. Востаннє її бачили живою близько 1:15 ночі.
Група дайверів протягом декількох днів обшукувала місцевість, тіло Тристін було знайдено у лісі в районі Дурбін-Кроссинг. Офіс шерифа повідомив, що у неї були численні ножові поранення.
Однокласники Фуччі та Бейлі розповіли First Coast News, що хлопець і дівчина були друзями, але не парою.
UPDATED STATEMENT RE MISSING CHILD: pic.twitter.com/qfji7m9y4p
— SJSO (@SJSOPIO) May 10, 2021
- Раніше повідомлялося, що у США затримали дочку колишнього директора національної розвідки країни Джона Негропонте, 27-річну Софію, за звинуваченням у вбивстві.