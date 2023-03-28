У США Державний департамент підтримав рішення про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомляє українська служба “Голосу Америки” з посиланням на заяву пані-посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак.

За її словами, розглядалося багато різних моделей. США детально вивчали всі “за” та “проти” кожної з них та дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в межах судової системи України.

Бет Ван Скаак зауважила, що подібні зусилля міститимуть “предметну юрисдикцію стосовно міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу, можливо, шляхом інтеграції професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів, чи через надання експертної допомоги за запитом України”.

Також у Держдепі наголосили, що це також може включати міжнародні елементи в тому, як саме суд підтримуватиме Україну та де буде знаходитись.

“Наприклад, потенційно це може бути десь у Європі, принаймні під час війни, це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії”, — зазначила Бет Ван Скаак.

Такий суд може ширшій міжнародній підтримці, а також не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час та ресурси.

На питання “Голосу Америки” про те, чи існує міжнародний консенсус та підтримка створення подібної гібридної моделі міжнародного трибуналу для розслідування російських злочинів, представниця Держдепу відповіла, що поки не вдалось досягнути остаточного консенсусу.