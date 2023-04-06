Про це сповіщає Defense News.
Як повідомляється, військово-морські сили США оприлюднили інформацію про тендер на будівництво нового “повітряного командного пункту”, необхідного для управління військами і стратегічними озброєннями під час ядерної війни.
Наголошено, що нині для цих цілей Пентагон має Boeing Е-6 Mercury. Їх було виготовлено наприкінці 80-х – початку 90-х і нараховується 16 одиниць.
Проте американські військові планують побудувати абсолютно новий літак, потрібний для управління пусками міжконтинентальних балістичних ракет. Крім того “літак судного дня” необхідний для зв’язку з підводними ракетоносцями і для управління військами в умовах повномасштабної війни.
Також додається, що будівництво нового літака планують організувати на базі військовотранспортного Lockheed Martin c-130 J-30 Super Hercules. Міноборони вже готове фінансувати будівництво перших трьох одиниць з подальшим замовленням ще 9 літаків.
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