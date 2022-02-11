Про це повідомляє The Washington Post.

Фахівці британської групи Conflict Armament Research (CAR) розібрали збитий на початку 2017 року російський безпілотник, який спостерігав за східним флангом України, й виявили у ньому безліч деталей, розроблених західними виробниками. Це, як зауважили експерти, могло б стати черговим інструментом санкцій, проте існують певні нюанси.

Так, чимало компонентів дронів, які виявив CAR, потрапили в Росію через незрозумілих посередників і невеликі торгові компанії, чий бізнес було важко відстежити. А якщо йдеться про досить незначну кількість компонентів, то їх можна купувати таємно.

“Якщо ви хочете лише 500 або 1000 деталей, це легко зробити, і дуже важко зупинити. Протягом усієї холодної війни, коли теоретично не було експорту до Радянського Союзу, це не заважало їм отримувати речі. Завжди є чоловіки з валізами, які їдуть на Далекий Схід, купують речі та повертаються”, – зазначив виконавчий директор дослідницької фірми з виробництва напівпровідників Future Horizons Малкольм Пенн.

Інша проблема, як зауважують фахівці, це Китай. CAR підрахував, що досліджувані дрони були виготовлені між 2013 і 2016 роками, коли в індустрії мікросхем переважали західні постачальники. Проте зараз Китай став значно більшим виробником електронних компонентів, і навряд чи буде повністю дотримуватися вимог країн Заходу.

З огляду на викладене, американський уряд розглядає ті санкції, завдяки яким Сполучені Штати можуть змусити чимало країн у всьому світі скоротити експорт мікросхем до Росії. Для цього слід заборонити використовувати американські технології для виготовлення компонентів для російських покупців. І це цілком можливо, адже, як стверджують аналітики, більшість фабрик з виробництва мікросхем у всьому світі використовують у своєму виробничому процесі американські інструменти або програмне забезпечення.