Про це повідомило Reuters.
На заводі Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас, збирають ракетні пускові установки HIMARS.
“Коли у вас є перевірена в бою система, яка є доступною і щодня з’являється в новинах, це стимулює попит”, — зазначила віцепрезидентка з операцій ракетного підрозділу Lockheed Дженніфер Макманус.
Компанія спочатку станом на 2022 рік випускала 48 пускових установок HIMARS. Потім вона збільшила виробництво до 60.
“Конкретно по HIMARS ми вже зустрілися з нашими постачальниками, щоб спланувати збільшення виробництва до 96 таких одиниць на рік”, – заявив генеральний директор Lockheed Джеймс Тейклет.
- Збройні сили США планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО, як використовувати високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.
- Збройовий концерн Rheinmetall веде переговори щодо виробництва РСЗВ HIMARS у Німеччині. Оборонне підприємство може значно збільшити виготовлення танкових і артилерійських боєприпасів.