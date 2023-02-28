У США мають намір збільшити обсяги виробництва високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Після того, як вони показали ефективність в Україні ними зацікавилися інші країни.

Про це повідомило Reuters.

На заводі Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас, збирають ракетні пускові установки HIMARS.

“Коли у вас є перевірена в бою система, яка є доступною і щодня з’являється в новинах, це стимулює попит”, — зазначила віцепрезидентка з операцій ракетного підрозділу Lockheed Дженніфер Макманус.

Компанія спочатку станом на 2022 рік випускала 48 пускових установок HIMARS. Потім вона збільшила виробництво до 60.

“Конкретно по HIMARS ми вже зустрілися з нашими постачальниками, щоб спланувати збільшення виробництва до 96 таких одиниць на рік”, – заявив генеральний директор Lockheed Джеймс Тейклет.