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У США почали розслідування щодо Tesla: перевірять надійність системи автопілота

Американський регулятор із безпеки автомобілів почав розслідування щодо електромобілів Tesla з метою перевірки надійності системи автопілота. Це сталося після низки аварій за участю безпілотного електрокара.

Понеділок, 16 серпня 2021, 18:02

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

У Національному управлінні безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявили, що з січня 2018 року зафіксували 11 аварій, які трапилися за участю автівок Tesla через проблеми з системою реагування. Відтак, електрокари врізалися в один або кілька транспортних засобів. Постраждало 17 людей, одна – загинула.

Зазначається, що з початку 2021 року сталося чотири з цих аварій. Востаннє інцидент трапився у липні в Сан-Дієго. В ДТП фігурували моделі Tesla 2014-2021 років Y, X, S та 3.

У звіті NHTSA наголошується, що усі ці аварії об’єднує те, що не спрацювали функції автопілота. Зокрема, в усіх ДТП електрокар був або на автопілоті, або на круїз-контролі. Більшість інцидентів сталися після настання темряви.

Регулятор планує охопити приблизно 765 тисяч автомобілів Tesla у Сполучених Штатах під час свого розслідування. Фахівці оцінять технології та методи, які використовуються для моніторингу, допомоги та забезпечення примусового залучення водія до керування під час роботи автопілота.

Нагадаємо, що акції Tesla Inc. впали напередодні звіту компанії про прибутки. Ймовірно, це пов’язано з криптовалютою.

Теги: Tesla, аварія, автопилот

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