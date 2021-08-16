У США почали розслідування щодо Tesla: перевірять надійність системи автопілота

Американський регулятор із безпеки автомобілів почав розслідування щодо електромобілів Tesla з метою перевірки надійності системи автопілота. Це сталося після низки аварій за участю безпілотного електрокара.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

У Національному управлінні безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявили, що з січня 2018 року зафіксували 11 аварій, які трапилися за участю автівок Tesla через проблеми з системою реагування. Відтак, електрокари врізалися в один або кілька транспортних засобів. Постраждало 17 людей, одна – загинула.

Зазначається, що з початку 2021 року сталося чотири з цих аварій. Востаннє інцидент трапився у липні в Сан-Дієго. В ДТП фігурували моделі Tesla 2014-2021 років Y, X, S та 3.

У звіті NHTSA наголошується, що усі ці аварії об’єднує те, що не спрацювали функції автопілота. Зокрема, в усіх ДТП електрокар був або на автопілоті, або на круїз-контролі. Більшість інцидентів сталися після настання темряви.

Регулятор планує охопити приблизно 765 тисяч автомобілів Tesla у Сполучених Штатах під час свого розслідування. Фахівці оцінять технології та методи, які використовуються для моніторингу, допомоги та забезпечення примусового залучення водія до керування під час роботи автопілота.