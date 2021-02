Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, організація “Stop AAPI Hate” (“Зупинимо ненависть щодо американців азіатського/тихоокеанського походження”) почала відстежувати повідомлення про прояви расизму та дискримінації щодо азіатів у США з березня 2020 року. До кінця року представники організації отримали понад 2800 повідомлень про такі випадки в 47 штатах і Вашингтоні.

Подібний сплеск ксенофобії спостерігали й інші організації.

Для порівняння: з 2017 по 2019 роки некомерційна організація “Asian Americans Advancing Justice”, що займається захистом цивільних прав та наданням юридичної допомоги, отримала менше 500 повідомлень про інциденти на ґрунті ненависті щодо американців азіатського походження.

За останні кілька тижнів у США також сталася серія нападів на людей азіатського і азіатсько-американського походження.

Як зазначає CNN, наприкінці січня 2021 року в Сан-Франциско помер 84-річний чоловік – виходець з Таїланду після нападу під час ранкової прогулянки.

Кілька днів по тому 91-річного чоловіка азіатського походження жорстко штовхнули на землю в китайському кварталі Окленда.

⚠️ WARNING: this video is hard to watch. Another shocking attack in Oakland’s Chinatown. 8th and Harrison Streets. Outside the Asian Resource Center.

20+ robbery/assault incidents in the neighborhood according to the Chinatown Chamber president. https://t.co/9bo9PzuqiL pic.twitter.com/8h6dkNA1TG

— Dion Lim (@DionLimTV) February 4, 2021