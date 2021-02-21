Відтоді, як у Сполучених Штатах Америки почала поширюватися епідемія коронавірусу COVID-19, захисники іммігрантів все частіше повідомляють про зростання випадків ксенофобних нападів на азіатів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, організація “Stop AAPI Hate” (“Зупинимо ненависть щодо американців азіатського/тихоокеанського походження”) почала відстежувати повідомлення про прояви расизму та дискримінації щодо азіатів у США з березня 2020 року. До кінця року представники організації отримали понад 2800 повідомлень про такі випадки в 47 штатах і Вашингтоні.

Більшість цих інцидентів – близько 71% – були випадками словесних образ. А близько 9% інцидентів були пов’язані з фізичним насильством.

Подібний сплеск ксенофобії спостерігали й інші організації.

Для порівняння: з 2017 по 2019 роки некомерційна організація “Asian Americans Advancing Justice”, що займається захистом цивільних прав та наданням юридичної допомоги, отримала менше 500 повідомлень про інциденти на ґрунті ненависті щодо американців азіатського походження.

Але з лютого по грудень 2020 року, ця організація зареєструвала близько 3000 подібних випадків.

За останні кілька тижнів у США також сталася серія нападів на людей азіатського і азіатсько-американського походження.

Як зазначає CNN, наприкінці січня 2021 року в Сан-Франциско помер 84-річний чоловік – виходець з Таїланду після нападу під час ранкової прогулянки.

Кілька днів по тому 91-річного чоловіка азіатського походження жорстко штовхнули на землю в китайському кварталі Окленда.

⚠️ WARNING: this video is hard to watch. Another shocking attack in Oakland’s Chinatown. 8th and Harrison Streets. Outside the Asian Resource Center. 20+ robbery/assault incidents in the neighborhood according to the Chinatown Chamber president. https://t.co/9bo9PzuqiL pic.twitter.com/8h6dkNA1TG — Dion Lim (@DionLimTV) February 4, 2021

На початку лютого 64-річна жінка була пограбована біля в’єтнамського ринку в Сан-Хосе, Каліфорнія. А в метро Нью-Йорка був поранений в обличчя 61-річний філіппінець.

У Розміді (штат Каліфорнія) 51-річний Метью Люнг – американець азіатського походження – чекав на автобус на зупинці, коли на нього без причини напав велосипедист. У результаті закривавлений Люнг знепритомнів. Його виявив перехожий і викликав медиків. Унаслідок нападу Люнг втратив частину пальця на руці.

Сплеск ненависті на тлі пандемії

Як інформує CNN, у поліції утримуються від заяв, що подібні напади відбулися суто на расовому ґрунті.

Однак захисники азіатської спільноти відзначають, що ненависть і насильство стосовно азіатів назрівають уже кілька місяців.

Правозахисні організації не можуть точно визначити, що є причиною такого сплеску інцидентів з насильством. Однак зазначають, що їх кількість зросла з початку епідемії COVID-19.

“У країні відбувається щось, що, на жаль, нагадує нам про минулий досвід нашої спільноти”, – повідомила журналістам Манджуша Кулкарні, співзасновник організації “Stop AAPI Hate”.

Вона порівняла зростання ненависті до американців азіатського походження, що спостерігається з початку пандемії, з епохою “жовтої небезпеки” в XIX столітті, коли в США поширилися расистські закони, а також стереотипи про іммігрантів зі Східної Азії як про загрозу для суспільства.

“Це дійсно новітня версія антиазіатської ненависті і расизму”, – сказала Кулкарні.

За її словами, ця проблема особливо очевидна в тих районах Каліфорнії і Нью-Йорка, де проживає велика кількість американців азіатського походження.

У звіті, опублікованому Азіатсько-американською колегією адвокатів Нью-Йорка, відзначається, що з 1 січня по 1 листопада 2020 року в Департаменті поліції міста було зареєстровано восьмикратне збільшення кількості злочинів на ґрунті ненависті (у порівнянні з тим же періодом 2019 року).

Джон Янг, виконавчий директор організації “Asian Americans Advancing Justice”, частково пояснює зростання ксенофобії щодо азіатів у США з риторикою колишнього президента країни Дональда Трампа, який у перші дні пандемії неодноразово називав коронавірус “китайським вірусом”.

“Колишній президент, очевидно, використовував багато расових епітетів, звинувачуючи азіатську спільноту в поширенні вірусу. Це змусило людей думати про американців азіатського походження як про іноземців та проявляти ксенофобську поведінку. І це важко виправити, незважаючи на прихід до влади нової адміністрації”, – наголосив Янг.

Експерти також бачать причину зростання ксенофобських настроїв у страху, спровокованому пандемією (коли люди реагують на загрози хвороб або криз, зриваючись на тих, хто, на їхню думку, “не відповідає культурним нормам”).

Як пояснюють в Азіатсько-американській колегії адвокатів, така агресія “дає деяким людям відчуття безпеки” і слугує “механізмом захисту від страху власної смерті”. “Не дивно, що дискримінація часто посилюється у відповідь на передбачувані загрози, такі як пандемія COVID-19”, – уточнили в організації.

За словами Янга, американці азіатського походження “вважаються легкою мішенню для злочинів”, можливо, через мовні та культурні бар’єри, які можуть перешкодити їм повідомляти про інциденти.

Варто зазначити, що на тлі зростання кількості випадків насильства азіати в США почали виходити на акції протесту.

Наприклад, минулої неділі люди вийшли на мітинг у Сан-Франциско. Вони засудили сплеск насильства і словесні образи на адресу американців азіатського походження, а також закликали до дій і підтримки. На акції були присутні рідні 84-річного чоловіка, який помер після нападу.

Крім того, в минулі вихідні в Окленді, штат Каліфорнія, темношкірі американці й американці азіатського походження провели акцію солідарності на фоні зростаючої хвилі насильства.