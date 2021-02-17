Про деталі, зокрема, повідомляють американський телеканал CNN, агентство Reuters і видання The New York Times.
Позов подано до окружного суду Вашингтона.
Томпсон, який очолює Комітет з внутрішньої безпеки Конгресу, виступив спільно з впливовою американською організацією захисту цивільних прав NAACP (Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення).
NAACP підтримує позов та допоможе представляти Томпсона в суді.
Як зазначає CNN, це перший цивільний позов, поданий проти колишнього президента в зв’язку з нападом на Капітолій.
Як повідомляє The New York Times, очікується, що протягом наступних тижнів до позову приєднаються й інші законодавці-демократи.
У позові Трамп і Джуліані звинувачуються в змові з ультраправими групами “Proud Boys” і “Oath Keepers” з метою підбурювання до повстання 6 січня.
Конгресмен Томпсон у документі згадує заяви і твіти Трампа, які могли спонукати його прибівників до штурму Капітолія (з метою перешкодити Конгресу підтвердити результати виборів 2020 року).
У позові цитується закон, прийнятий після Громадянської війни в США (1861-1865 років), який спрямований на боротьбу з насильством та залякуванням з боку Ку-клукс-клану. Йдеться про закон, ухвалений Конгресом в квітні 1871 року.
У позові стверджується, що Трамп і Джуліані порушили закон про Ку-клукс-клан, який передбачає захист від насильницьких змов, що заважають конституційним обов’язкам Конгресу.
“Заколот став результатом ретельно спланованого плану Трампа, Джуліані та екстремістських груп, таких як “Oath Keepers” і “Proud Boys”, які керувалися спільною метою – використати залякування, утиски і погрози, щоб зупинити сертифікацію результатів голосування Колегії виборників”, – йдеться в позовних документах.
У позові зазначається, що “в рамках єдиного плану щодо запобігання підрахунку голосів Колегії виборників “Proud Boys” і “Oath Keepers” діяли узгоджено, очоливши штурм Капітолія, в той час як розлючений натовп, спровокований Трампом і Джуліані, напав на Капітолій”.
“Ретельно організована серія подій, що розгорталися на мітингу “Врятуємо Америку” і під час штурму Капітолія, не була випадковістю або збігом. Це була спланована кульмінація ретельно скоординованої кампанії із втручання в процес, необхідний для підтвердження підрахунку голосів Колегії виборників”, – наголошується в позові.
У цьому документі конгресмен Томпсон вказує на те, що 6 січня під час штурму він був змушений носити протигаз і три години ховатися в будівлі Конгресу, чуючи “погрози фізичного насильства стосовно будь-якого члена, який спробував розпочати затвердження голосів Колегії виборників”.
73-річний конгресмен стверджує, що піддався підвищеному ризику для здоров’я, оскільки змушений був переховуватися від розлюченого натовпу в замкнутому приміщенні ще з двома членами Конгресу, у яких згодом виявили коронавірус.
Томпсон вимагає компенсації і штрафних санкцій у своєму позові. Сума компенсації не озвучується.
Конгресмен також закликає суд видати наказ, що забороняє Трампу та іншим фігурантам позову в майбутньому порушувати закон.
У коментарі ЗМІ Томпсон наголосив, що не став би подавати позов проти Трампа, якби Сенат США проголосував за його засудження у справі про імпічмент минулого тижня.
“Я боявся за своє життя. Не минає дня, щоб я не думав про цей інцидент. Я сповнений рішучості домогтися справедливості в цій ситуації”, – заявив конгресмен.
Позов вже прокоментував радник Трампа Джейсон Міллер. Він нагадав, що Сенат виправдав колишнього президента за статтею про імпічмент за підбурювання до повстання.
“Президент Трамп не планував, не створював і не організовував заворушення 6 січня… Президент Трамп не підбурював, і не домовлявся з метою підбурювання до насильства в Капітолії 6 січня”, – запевнив Міллер.
Він додав, що Джуліані “наразі не представляє президента Трампа в жодних юридичних питаннях”.
- У суботу, 13 лютого, Сенат США виправдав колишнього президента країни Дональда Трампа на слуханнях щодо імпічменту.
- Лідер республіканців у Сенаті США Мітч МакКоннелл назвав дії Дональда Трампа під час заворушень в Капітолії ганебними.