Конгресмен-демократ Бенні Томпсон подав позов проти експрезидента США Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до заворушень у Капітолії 6 січня.

Про деталі, зокрема, повідомляють американський телеканал CNN, агентство Reuters і видання The New York Times.

Позов подано до окружного суду Вашингтона.

Томпсон, який очолює Комітет з внутрішньої безпеки Конгресу, виступив спільно з впливовою американською організацією захисту цивільних прав NAACP (Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення).

NAACP підтримує позов та допоможе представляти Томпсона в суді.

Як зазначає CNN, це перший цивільний позов, поданий проти колишнього президента в зв’язку з нападом на Капітолій.

Як повідомляє The New York Times, очікується, що протягом наступних тижнів до позову приєднаються й інші законодавці-демократи.

У позові Трамп і Джуліані звинувачуються в змові з ультраправими групами “Proud Boys” і “Oath Keepers” з метою підбурювання до повстання 6 січня.

Конгресмен Томпсон у документі згадує заяви і твіти Трампа, які могли спонукати його прибівників до штурму Капітолія (з метою перешкодити Конгресу підтвердити результати виборів 2020 року).

У позові цитується закон, прийнятий після Громадянської війни в США (1861-1865 років), який спрямований на боротьбу з насильством та залякуванням з боку Ку-клукс-клану. Йдеться про закон, ухвалений Конгресом в квітні 1871 року.

У позові стверджується, що Трамп і Джуліані порушили закон про Ку-клукс-клан, який передбачає захист від насильницьких змов, що заважають конституційним обов’язкам Конгресу. “Заколот став результатом ретельно спланованого плану Трампа, Джуліані та екстремістських груп, таких як “Oath Keepers” і “Proud Boys”, які керувалися спільною метою – використати залякування, утиски і погрози, щоб зупинити сертифікацію результатів голосування Колегії виборників”, – йдеться в позовних документах.

У позові зазначається, що “в рамках єдиного плану щодо запобігання підрахунку голосів Колегії виборників “Proud Boys” і “Oath Keepers” діяли узгоджено, очоливши штурм Капітолія, в той час як розлючений натовп, спровокований Трампом і Джуліані, напав на Капітолій”.

“Ретельно організована серія подій, що розгорталися на мітингу “Врятуємо Америку” і під час штурму Капітолія, не була випадковістю або збігом. Це була спланована кульмінація ретельно скоординованої кампанії із втручання в процес, необхідний для підтвердження підрахунку голосів Колегії виборників”, – наголошується в позові.

У цьому документі конгресмен Томпсон вказує на те, що 6 січня під час штурму він був змушений носити протигаз і три години ховатися в будівлі Конгресу, чуючи “погрози фізичного насильства стосовно будь-якого члена, який спробував розпочати затвердження голосів Колегії виборників”.

73-річний конгресмен стверджує, що піддався підвищеному ризику для здоров’я, оскільки змушений був переховуватися від розлюченого натовпу в замкнутому приміщенні ще з двома членами Конгресу, у яких згодом виявили коронавірус.

Томпсон вимагає компенсації і штрафних санкцій у своєму позові. Сума компенсації не озвучується. Конгресмен також закликає суд видати наказ, що забороняє Трампу та іншим фігурантам позову в майбутньому порушувати закон.

У коментарі ЗМІ Томпсон наголосив, що не став би подавати позов проти Трампа, якби Сенат США проголосував за його засудження у справі про імпічмент минулого тижня.

“Я боявся за своє життя. Не минає дня, щоб я не думав про цей інцидент. Я сповнений рішучості домогтися справедливості в цій ситуації”, – заявив конгресмен.

Позов вже прокоментував радник Трампа Джейсон Міллер. Він нагадав, що Сенат виправдав колишнього президента за статтею про імпічмент за підбурювання до повстання.

“Президент Трамп не планував, не створював і не організовував заворушення 6 січня… Президент Трамп не підбурював, і не домовлявся з метою підбурювання до насильства в Капітолії 6 січня”, – запевнив Міллер.

Він додав, що Джуліані “наразі не представляє президента Трампа в жодних юридичних питаннях”.