Про це повідомляє видання Gizmodo.

FTC заявляє, що Facebook “утримує монопольну владу” на ринку соціальних медіа, і підтримує цю монополію, “систематично” купуючи конкурентів та створюючи інші бар’єри для конкуренції.

Цей позов охрестили першою великою битвою FTC з Facebook. Він також стане випробуванням нової очільниці агентства Ліни Хан, яка публічно критикувала великі компанії. Представники Facebook тоді закликали її піти з посади.

“Facebook є домінівною мережею на ринку соціальних медіа, яка охоплює понад три мільярди постійних користувачів. Facebook значною мірою зберіг своє монопольне становище, дотримуючись стратегії головного виконавчого директора Марка Цукерберга: “краще купувати, ніж конкурувати”, – йдеться у скарзі FTC.

В агенції стверджують, що Facebook систематично відстежував потенційних конкурентів і купував компанії, які, на його думку, були серйозними загрозами для конкуренції.

Новина про антимонопольний позов з’явилася на тлі маркетингового успіху компанії, зокрема оголошення про новий “звіт про прозорість” щодо популярного контенту на платформі та запуск простору віртуальної реальності, в якому користувачі гарнітури Oculus VR можуть віддалено відвідувати наради в цифровому вигляді.

“Жоден інший постачальник персональних соціальних мереж у США віддалено не наближається до масштабу Facebook”, – додається у скарзі.

Facebook не одразу відповів на запит щодо коментаря.

Окрім Facebook, компанія також володіє Instagram та WhatsApp, двома найбільшими платформами у всьому світі. Це яскравий приклада того, як компанія використовує свої величезні ресурси для домінування на ринку соціальних медіа.

У червні суд відхилив первинну скаргу FTC щодо Facebook. Відтак агенція повторно сформувала позов.