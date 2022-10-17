Сполучені Штати погоджуються з оцінками Великої Британії та Франції про те, що постачання іранських безпілотників РФ порушить резолюцію Ради Безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами, заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

Про це повідомляє Reuters.

Він нагадав, що раніше французькі та британські союзники публічно запропонували оцінку того, що постачання Іраном цих БПЛА для РФ є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231.

Минулими тижнями Україна повідомила про низку атак РФ з використанням безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Поки Іран заперечує постачання безпілотників РФ, Кремль не коментує інформацію.

Державний департамент оцінив, що іранські безпілотники були використані 17 жовтня під час ранкової атаки на столицю України Київ. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр також звинуватила Тегеран у брехні стосовно того, що РФ не використовує іранські безпілотники в Україні.

Резолюція 2231 схвалила угоду між Іраном і Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, РФ та Сполученими Штатами, яка обмежувала діяльність Тегерана зі збагачення урану, ускладнюючи для країни розробку ядерної зброї, одночасно знімала міжнародні санкції.

Згідно з резолюцією, ембарго на звичайну зброю щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Попри зусилля США за колишнього президента Дональда Трампа, який вивів Сполучені Штати з угоди в 2018 році, продовжити ембарго на постачання зброї, Рада Безпеки відхилила це, прокладаючи шлях для відновлення Іраном експорту зброї.

Однак західні дипломати заявили, що резолюція все ще включає обмеження на ракети та пов’язані з ними технології, які триватимуть до жовтня 2023 року та охоплюють експорт і закупівлю передових військових систем, таких як безпілотники.

“Ми вважаємо, що ці БПЛА, які передаються з Ірану до РФ та використовуються в Україні, належать до зброї, на яку буде діяти ембарго відповідно до резолюції”, — наголосив Пател.

За даними дипломатичних джерел Reuters, іранські дрони, про які мовиться, підпадають під режим контролю за ракетними технологіями (MTCR), неофіційну політичну домовленість між державами, яка прагне обмежити розповсюдження ракет і ракетних технологій й продаж яких порушує резолюцію.

Довідка. MTCR — це неформальна асоціація країн, уряди яких домовилися дотримуватися відповідних правил у галузі нерозповсюдження ракетного обладнання та технологій подвійного використання.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували Шевченківський район Києва дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.

Під час пошуково-рятувальних робіт у будинку, в який влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара – чоловік і дружина. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Загалом зранку 28 дронів летіли в бік Києва. Завдяки Збройним силам України, сили протиповітряної оборони збили більшість із них. Загалом протягом ранку в Києві пролунало 5 вибухів.