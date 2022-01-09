В Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена обговорюють заходи експортного контролю для Росії із союзниками. Йдеться про обмеження на чутливі технології та електроніку, у разі, якщо Російська Федерація продовжить військову агресію проти України.

Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

Зазначається, що поки жодних рішень не ухвалили, проте, торгові обмеження можуть торкнутися експорту зі США до Росії, а також деяких товарів іноземного виробництва.

Окрім цього, розглядають заходи щодо відмови у мікроелектроніці, виготовленої з використанням американського програмного забезпечення та технологій.

При цьому, основний “удар” буде спрямовано на військовий та цивільний сектори, а також технологічні амбіції Росії.

Обмеження на експорт можуть варіюватися від авіоніки до смартфонів, ігрових консолей, планшетів та телевізорів.