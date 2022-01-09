Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

Зазначається, що поки жодних рішень не ухвалили, проте, торгові обмеження можуть торкнутися експорту зі США до Росії, а також деяких товарів іноземного виробництва.

Окрім цього, розглядають заходи щодо відмови у мікроелектроніці, виготовленої з використанням американського програмного забезпечення та технологій.

При цьому, основний “удар” буде спрямовано на військовий та цивільний сектори, а також технологічні амбіції Росії.

Обмеження на експорт можуть варіюватися від авіоніки до смартфонів, ігрових консолей, планшетів та телевізорів.

“Росія може зіткнутися з таким самим суворим експортним контролем, як на Кубі, в Ірані, Північній Кореї та Сирії”, – зазначив співрозмовник Bloomberg.