Про це повідомляє американське ділове видання Bloomberg.
Зазначається, що поки жодних рішень не ухвалили, проте, торгові обмеження можуть торкнутися експорту зі США до Росії, а також деяких товарів іноземного виробництва.
Окрім цього, розглядають заходи щодо відмови у мікроелектроніці, виготовленої з використанням американського програмного забезпечення та технологій.
При цьому, основний “удар” буде спрямовано на військовий та цивільний сектори, а також технологічні амбіції Росії.
Обмеження на експорт можуть варіюватися від авіоніки до смартфонів, ігрових консолей, планшетів та телевізорів.
“Росія може зіткнутися з таким самим суворим експортним контролем, як на Кубі, в Ірані, Північній Кореї та Сирії”, – зазначив співрозмовник Bloomberg.
- Нагадаємо, Адміністрація Джо Байдена оприлюднила нове рішуче попередження Росії щодо покарань, які їй можуть загрожувати, якщо вона продовжить погрози вторгнення в Україну. Там зазначили, що “Росія буде вражена”.
- Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет оборонної допомоги для України. Пакет буде додатком до американської допомоги, яка вже надходить до України.
- Раніше Велика Британія попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона вдереться в Україну.
- Також повідомлялось, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Зазначалось, що сторони обговорили шляхи протидії загрозам геополітичного проєкту “Північний потік – 2” та заходи стримування РФ від військової агресії в Європі. Ключовими елементами стримування назвали жорсткі економічні санкції та допомогу українській армії.
- Головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.
- Також у Німеччині розглядають можливість зупинення проєкту “Північний потік-2”. Влада ФРН може погодитися на такий крок через загрозу військового вторгнення Росії в Україну.