У США пояснили, чому наразі не виступають за визнання Росії як держави-спонсора тероризму. Втім заявили, що виступають за подальші обмеження для РФ у вигляді санкцій та експортних обмежень.

Про це повідомила амбасадорка США в НАТО Джуліанн Сміт під час брифінгу для преси в понеділок.

“Гадаю, ви чули коментарі президента Байдена та інших в адміністрації, – зауважила Сміт відповідаючи на питання преси в понеділок. Відчуття у Вашингтоні в тому, що це насправді наразі непотрібно, і насправді може бути контрпродуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні, або вивозити певну кількість зерна з України”, — сказала вона.

Сміт зауважила, що з цієї причини, Сполучені Штати зосереджені на тому, щоби з багатьма партнерами та союзниками у світі працювати над санкціями й визначати шляхи запровадження додаткових санкцій, щоб збільшувати тиск на президента РФ та його уряд, а також тиснути на економіку та фактично забороняти російському війську просуватись і створювати нові спроможності в цій війні

“Тому зосереджуємося на поєднанні санкцій, експортних обмежень та іншого”, — додала амбасадорка.

ДОВІДКА. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росію не варто називати державою-спонсором тероризму.

Раніше пані посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що Вашингтон серйозно розглядає питання можливості оголосити РФ державою-спонсором тероризму, проте це вимагає ретельного аналізу відповідно до американських законів.