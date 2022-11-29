Про це повідомила амбасадорка США в НАТО Джуліанн Сміт під час брифінгу для преси в понеділок.
“Гадаю, ви чули коментарі президента Байдена та інших в адміністрації, – зауважила Сміт відповідаючи на питання преси в понеділок. Відчуття у Вашингтоні в тому, що це насправді наразі непотрібно, і насправді може бути контрпродуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні, або вивозити певну кількість зерна з України”, — сказала вона.
Сміт зауважила, що з цієї причини, Сполучені Штати зосереджені на тому, щоби з багатьма партнерами та союзниками у світі працювати над санкціями й визначати шляхи запровадження додаткових санкцій, щоб збільшувати тиск на президента РФ та його уряд, а також тиснути на економіку та фактично забороняти російському війську просуватись і створювати нові спроможності в цій війні
“Тому зосереджуємося на поєднанні санкцій, експортних обмежень та іншого”, — додала амбасадорка.
ДОВІДКА. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росію не варто називати державою-спонсором тероризму.
Раніше пані посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що Вашингтон серйозно розглядає питання можливості оголосити РФ державою-спонсором тероризму, проте це вимагає ретельного аналізу відповідно до американських законів.
- 23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Голосування відбулося під час щомісячної пленарної сесії у Страсбурзі. Резолюція була схвалена переважною більшістю голосів: 494 за, 58 проти та 44 утрималися.