Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

46-річний Хуан Хіменес-Салас, нелегальний іммігрант, якого розшукували за 11 пунктами звинувачення, раніше був депортований з США, але зумів знову повернутися до країни. Після зґвалтувань він виїхав з Арканзасу до  Арлінгтона. Там його оточили поліціянти й   застрелили при спробі чинити опір.

“Ми вдячні, що ні в чому не винні громадяни або офіцери не постраждали”, – написали на сторінці поліційного управління Арлінгтона в Twitter.

Нелегала звинувачували в неодноразових домаганнях до двох дівчаток віком до 10 років — доньок  його дівчини.

“Приблизно 20 років тому він був заарештований за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину, аналогічного тому, що ми пред’явили йому зараз”, – сказав капітан Скотт Харвелл з поліційного управління Ельдорадо в Арканзасі.

За словами Харвелла, невідомо, як давно Хіменес-Салас повернувся до  США і чому він опинився в районі Арлінгтона.

Хіменес-Салас був оголошений у  розшук за п’ятьма пунктами звинувачення в зґвалтуванні та шістьма пунктами звинувачення в непристойній поведінці щодо неповнолітніх. Все це стосувалося двох дівчаток.

Влада розшукувала його з листопада, коли батько дівчаток повідомив поліції, що, на його думку, Хіменес-Салас ґвалтував його доньок. Діти розповіли йому, що їх зґвалтували в готельному номері МакКінні під час подорожі з матір’ю і підозрюваним.

У четвер поліція вистежила підозрюваного і зупинила його автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Підозрюваний витягнув пістолет і спрямував  його на офіцера Арлінгтона, але той вистрілив першим, убивши злочинця.

Обидві дівчинки в безпеці зі своїм батьком у Техасі, в той час, як місцеперебування їх матері невідомо.

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