В американському штаті Техас поліціянт убив нелегального іммігранта з Мексики, якого підозрювали в зґвалтуванні неповнолітніх дівчаток. Обом було до 10 років.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

46-річний Хуан Хіменес-Салас, нелегальний іммігрант, якого розшукували за 11 пунктами звинувачення, раніше був депортований з США, але зумів знову повернутися до країни. Після зґвалтувань він виїхав з Арканзасу до Арлінгтона. Там його оточили поліціянти й застрелили при спробі чинити опір.

“Ми вдячні, що ні в чому не винні громадяни або офіцери не постраждали”, – написали на сторінці поліційного управління Арлінгтона в Twitter.

The officer discharged his duty gun and struck the suspect. The man was pronounced deceased at the scene. It is unclear why the suspect wanted in Arkansas was in Arlington. We are thankful no innocent community members or officers were injured. Case will go to @TarrantCountyDA pic.twitter.com/FkwJ0QOwCP — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) March 19, 2021

Нелегала звинувачували в неодноразових домаганнях до двох дівчаток віком до 10 років — доньок його дівчини.

“Приблизно 20 років тому він був заарештований за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину, аналогічного тому, що ми пред’явили йому зараз”, – сказав капітан Скотт Харвелл з поліційного управління Ельдорадо в Арканзасі.

За словами Харвелла, невідомо, як давно Хіменес-Салас повернувся до США і чому він опинився в районі Арлінгтона.

Хіменес-Салас був оголошений у розшук за п’ятьма пунктами звинувачення в зґвалтуванні та шістьма пунктами звинувачення в непристойній поведінці щодо неповнолітніх. Все це стосувалося двох дівчаток.

Влада розшукувала його з листопада, коли батько дівчаток повідомив поліції, що, на його думку, Хіменес-Салас ґвалтував його доньок. Діти розповіли йому, що їх зґвалтували в готельному номері МакКінні під час подорожі з матір’ю і підозрюваним.

У четвер поліція вистежила підозрюваного і зупинила його автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Підозрюваний витягнув пістолет і спрямував його на офіцера Арлінгтона, але той вистрілив першим, убивши злочинця.

Authorities say the armed fugitive shot and killed by an Arlington police officer Thursday was an illegal immigrant wanted for rape. The alleged victims of sexual assault were two sisters under the age of 10.​ https://t.co/cTHX8KhTpx — FOX 4 NEWS (@FOX4) March 20, 2021

Обидві дівчинки в безпеці зі своїм батьком у Техасі, в той час, як місцеперебування їх матері невідомо.