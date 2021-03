Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

46-річний Хуан Хіменес-Салас, нелегальний іммігрант, якого розшукували за 11 пунктами звинувачення, раніше був депортований з США, але зумів знову повернутися до країни. Після зґвалтувань він виїхав з Арканзасу до Арлінгтона. Там його оточили поліціянти й застрелили при спробі чинити опір.

“Ми вдячні, що ні в чому не винні громадяни або офіцери не постраждали”, – написали на сторінці поліційного управління Арлінгтона в Twitter.

The officer discharged his duty gun and struck the suspect. The man was pronounced deceased at the scene. It is unclear why the suspect wanted in Arkansas was in Arlington. We are thankful no innocent community members or officers were injured. Case will go to @TarrantCountyDA pic.twitter.com/FkwJ0QOwCP

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) March 19, 2021