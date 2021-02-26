У США поліція тестує робота-собаку для огляду місця злочину, – відео

У поліціянтів штату Нью-Йорк з’явилася незвичайна собака - DigiDog. Її не потрібно вигулювати та годувати, адже вона створена зі схем та гідравліки.

Про це повідомляє Fox 5 NY.

Зазначається, що департамент поліції тестує 70-кілограмового робота-собаку, який дозволяє за допомогою “камер та ліхтарів контролювати місто та розглядати його околиці в режимі реального часу”.

У вівторок поліція використала робота-собаку для очищення місця злочину в Бронксі. Поліціянти використали можливості унікальної техніки під час розслідування в секції Вейкфілд. Наразі департамент поліції не повідомляв подробиці операції, але підтвердив, що це була частина активного розслідування.

“Пристрій було розміщено всередині квартири, яка фігурує у масштабному розслідуванні. Було встановлено, що в цьому приміщенні немає жодної особи”, – сказала сержант поліції Джессіка МакРорі.

Футуристичний робот-собака привернув увагу місцевих жителів, коли повертався на базу після відвідування місця злочину. Його фотографували та знімали на камеру мобільного телефону.

Робот-собака, виготовлений ​​компанією Boston Dynamics, може підійматися сходами, шукати та оглядати потенційно небезпечні приміщення, а також перевозити невеликий вантаж, якщо це необхідно. Він може бути оснащений додатковим обладнанням для виконання інших завдань, таких як відкривання дверей, відновлення предметів та проведення вимірювань.

“Це дозволяє поліції мати віртуальні очі та вуха, а також контактувати з потенційно небезпечними особами”, – говорить розробниця Джона Джея Кіт Тейлор.