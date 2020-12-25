Офіцер поліції США Брайан Зак та його дружина удочерили маленьку дівчинку, яку до цього чоловік врятував від жорстокого ставлення батьків.

Про це повідомляє видання Good Morning America.

Брайан зустрів маленьку Кайлу під час виконання службових обов’язків. Над дівчинкою жорсткого знущалися біологічні батьки. Медики зафіксували на її тілі безліч травм.

Поліція терміново викликала детективів. Увесь цей час дівчинка тримала Брайана за руку. Вони разом малювали, їли та говорили.

Після цього інциденту дівчинку вилучили із сім’ї, але не змогли швидко знайти для неї дитячий будинок. Тоді Брайан запропонував своїй дружині Сієррі та двом дітям прийняти Кайлу у сім’ю. Вони згодилися.

“Вона приїхала до нас з питною чашкою та із сумкою одягу, який їй не підходив. Це все, що у неї було. На 2 день вона називала мою дружину “мамою”. Я ж тиждень чи два був “хлопцем”, а потім, вона пішла в дитячий садочок й дізналася, хто такий “тато”, – пригадав поліціянт.

Через 30 місяців Брайан та Сієрра стали офіційними батьками маленької Кайли.

Офіцер додав, що зараз дівчинка відвідує дошкільний заклад, який їй дуже подобається. Вона обожнює уявні ігри, танці та тварин.