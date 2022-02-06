Відео з нагрудної камери поліціянта опубліковане на сторінці Офісу шерифа округу Дуглас у Facebook.
Подія трапилася 22 січня. Поліціянт Майкл Грегорек поділився своїми спогадами: “Коли я прибув на місце події, перше, що я побачив, — це джентльмен, який в підсумку став власником транспортного засобу, і власником собаки, який кинув щось у задню частину автомобіля”.
Спершу правоохоронець подумав, що чоловік закидує в авто коктейлі Молотова. Одначе, побачивши поліціянтів, чоловік закричав: “В авто мій пес!”. Чоловік намагався розбити скло в авто, аби звільнити свого улюбленця з вогняної та димової пастки.
“Це перекинуло перемикач із “Це, очевидно, не злочин” на “Тепер треба врятувати життя”, — сказав поліціянт, який і сам є власником собаки.
Через скло правоохоронець побачив, що чотирилапому песику, на ім’я Хенк, погано – він наляканий і надихався диму. Він шкрябав скло кігтями, дивлячись на свого господаря, який тим часом марно намагався врятувати свого друга.
Попри небезпеку від диму та вогню, “ніщо інше не мало значення в цей момент, крім як витягнути Хенка з машини”, – підсумував Грегорек.
Поліціянт витягнув песика з пастки та відніс на сніг – і той відразу ж побіг до господаря. Чотирилапий потерпілий надихався диму, але, трохи відійшовши і попивши води, через деякий час уже пішов гратися.
Відео порятунку Хенка стало вірусним.
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