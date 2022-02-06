У штаті Колорадо (США) поліціянт прибув на пожежу, яка вирувала у позашляховику. Виявилося, що в заблокованому авто лишився пес, господар якого марно намагався відчинити двері, щоб врятувати свого чотирилапого друга. Поліціянт допоміг витягнути домашнього улюбленця та врятував йому життя.

Відео з нагрудної камери поліціянта опубліковане на сторінці Офісу шерифа округу Дуглас у Facebook.

Подія трапилася 22 січня. Поліціянт Майкл Грегорек поділився своїми спогадами: “Коли я прибув на місце події, перше, що я побачив, — це джентльмен, який в підсумку став власником транспортного засобу, і власником собаки, який кинув щось у задню частину автомобіля”.

Спершу правоохоронець подумав, що чоловік закидує в авто коктейлі Молотова. Одначе, побачивши поліціянтів, чоловік закричав: “В авто мій пес!”. Чоловік намагався розбити скло в авто, аби звільнити свого улюбленця з вогняної та димової пастки.

“Це перекинуло перемикач із “Це, очевидно, не злочин” на “Тепер треба врятувати життя”, — сказав поліціянт, який і сам є власником собаки.

Через скло правоохоронець побачив, що чотирилапому песику, на ім’я Хенк, погано – він наляканий і надихався диму. Він шкрябав скло кігтями, дивлячись на свого господаря, який тим часом марно намагався врятувати свого друга.

Попри небезпеку від диму та вогню, “ніщо інше не мало значення в цей момент, крім як витягнути Хенка з машини”, – підсумував Грегорек.

Поліціянт витягнув песика з пастки та відніс на сніг – і той відразу ж побіг до господаря. Чотирилапий потерпілий надихався диму, але, трохи відійшовши і попивши води, через деякий час уже пішов гратися.

Відео порятунку Хенка стало вірусним.