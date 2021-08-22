Колишній шериф округу Ескамбія (штат Флорида) Девід Морган перед своєю відставкою витратив $75 тисяч на дві бронзові статуї - себе та колишнього лейтенанта Джейсона Поттса зі службовим собакою. Він планував поставити їх поряд з монументом загиблим офіцерам.

Про це повідомляє місцева газета Pensacola News Journal.

Відомо, що про замовлення статуй коштом платників податків дізнався вже новий шериф Чіп Сіммонс. Він наказав прибрати з монументів імена людей, аби це були “знеособлені поліціянти”.

Однак пам’ятники мали інші символи, які натякали на те, що це реальні люди. Мова йде про нагороди та медалі. Тому Сіммонс вирішив розплавити статуї.

Місцеві мешканці обурені недоцільним використанням коштів, але сам ексшериф не бачить у цьому нічого поганого.

“Я думаю, люди хочуть зробити з цього щось більше, ніж це є насправді. Це просто статуя мене, що вітає чоловіків і жінок перед офісом шерифа округу Ескамбія. Все дуже просто”, – заявив Морган.

Він зазначив, що поверне $37,5 тисячі. Саме стільки коштував його монумент.

Нагадаємо, що 20 серпня на сайті Головного управління Національної поліції в Київській області повідомили про відкриття пам’ятника “на честь чинних поліціянтів, які захищають життя, права і свободи громадян та охороняють державу під гаслом “Служити та захищати!”.

Скульптура поліціянта з бронзи розташована біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України.

Однак, після того, як фото пам’ятника з’явилися в Мережі, користувачі соцмереж відразу зауважили на тому, що Нєбитов схожий з героєм скульптури. Детальніше про це – у матеріалі #Букв.