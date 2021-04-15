Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Що трапилося у передмісті Міннеаполісу?

11 квітня поліціянти зупинили 20-річного темношкірого водія Даунта Райта у передмісті Міннеаполісу. Відомо, що причиною зупинки стало закінчення реєстрації транспортного засобу. Однак потім виявилося, що чоловік знаходиться у розшуку, тому його вирішили затримати.

Між водієм та поліціянтами виник конфлікт, який переріс у бійку. На відео з місця подій видно, що 48-річна офіцерка Кімберлі Поттер погрожувала застосувати проти порушника електрошокер. Однак начебто сталася помилка й поліціянтка здійснила вистріл, який став смертельним для Райта.

Стрілянина загострила напруженість у регіоні, який перебував на межі, через процес над колишнім поліціянтом Міннеаполіса, звинуваченим у вбивстві з використанням смертельної сили проти 46-річного темношкірого Джорджа Флойда.

Поттер, яка має 26-річний стаж роботи у департаменті поліції, взяли під варту. Її звинуватили у вбивстві другого степеню. Однак згодом жінка вийшла на волю під заставу у 100 тисяч доларів.

Обурення суспільства

У ніч на середу сотні протестувальників вийшли на акцію біля штаб-квартири поліції Бруклінського центру. Мітинг в основному був мирним, а організатори закликали натовп зберігати порядок.

Однак у якийсь момент ситуація загострилася. Демонстранти кидали предмети у поліціянтів, які вишикувалися вдовж огорожі поліційного відділку. Також вони словесно ображали їх.

Поліціянти, своєю чергою, періодично підходили до огорожі та розпилювали сльозогінний газ.

Мер міста Майк Елліотт заявив у середу, що офіс шерифа здійснює контроль за натовпом. Однак він не вважає застосування сльозогінного газу гуманним способом контролю за ситуацією.

Близько двох десятків протестувальників було заарештовано в ніч на середу, часто за порушення комендантської години. Поліція заявила, що протести проходять більш мирно, ніж у вівторок, коли було заарештовано 72 людини.

Полковник штату Міннесота Метт Лангер сказав, що після введення комендантської години група протестувальників “в основному розсіялася”.

Чи засудять поліціянтку за вбивство?

Щоб засудити Поттер за вбивство другого ступеня, згідно із законом Міннесоти, прокурори повинні продемонструвати, що вона “вчинила це через недбалість” і пішла на “необґрунтований ризик” у своїх діях проти Райта. Звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років ув’язнення та штрафу у розмірі 20 000 доларів.

На відео з місця стрілянини видно, що Поттер тричі крикнула: “Тезер, тезер, тезер”. Цим вона попереджувала Райта, що використає проти нього електрошокер. Потім чоловік відійшов від колеги Поттер, а вона вийняла пістолет та вистрілила у порушника. Після пострілу Поттер крикнула: “Боже, я щойно його застрелила”.

Після інциденту голова міської поліції Джим Ганнон подав у відставку й заявив, що стрілянина була випадковою.

Прокурори намагатимуться довести, що Поттер “знехтувала відповідальністю за захист громадськості, коли використала свою вогнепальну зброю, а не електрошокер”.

“Певні професії несуть величезну відповідальність… Її дії призвели до незаконного вбивства містера Райта, і вона повинна нести відповідальність”, – заявив Імран Алі, керівник підрозділу прокуратури округу з основних злочинів.

Прокурори кажуть, що пістолет та шокер знаходилися у кобурах з різних боків. Поттер правою рукою вийняла пістолет Glock 9 мм.

Випадковий чи навмисний постріл?

Райт помер від одного вогнепального поранення в грудну клітку.

“Це було не випадково. Це було навмисне, навмисне та незаконне застосування сили”, – заявив адвокат Бенджамін Крамп, який представляв родину Райта.

Поттер – принаймні третя поліціянтка США, якій висунули звинувачення після того, як вона начебто помилково вбила когось пістолетом, заявивши про намір використовувати шокер.

Райта застрелили за кілька миль від суду Міннеаполіса, де проходить суд над Дереком Шовіном, колишнім поліціянтом, якого звинувачують у вбивстві Флойда.

Флойд, який загинув у наручниках, під коліном Шовіна, став обличчям національного руху проти расової несправедливості та жорстокості поліції.