Роберт Стіл стверджував, що саме він був першою людиною, яка назвала COVID-19 вигадкою.

Про це повідомляє видання Vice.

Роберт Стіл, колишній офіцер ЦРУ, був госпіталізований ще на початку серпня з симптомами коронавірусної інфекції. Проте, навіть після позитивного тесту та підключення до апарату ШВЛ, чоловік до останнього заперечував, що хворий саме на коронавірус та агітував проти щеплень.

“Я не буду вакцинуватися, хоча у мене позитивний тест на те, що вони називають сьогодні COVID, але річ у тому, що мої легені не функціонують”, – написав Стіл у своєму останньому дописі у блозі 17 серпня.

До тексту чоловік додав селфі у кисневій масці: “Ми ніколи не будемо однаковими, тому що тепер ми знаємо, що нам усім брехали про все. Я сьогодні живий, тому що у мене була мережа, яка відправила мене в хорошу лікарню у Флориді”.



Роберт Стіл їздив по Америці та поширював теорії про те, що коронавірус є фейком, про фальсифікації виборів та неминуче повернення Дональда Трампа до президентського крісла. Стіл був одним із найбільш ранніх промоутерів QAnon і допоміг теорії змови перейти з-за меж Інтернету в маси. Він також був запеклим антисемітом і закликав до ув’язнень тих євреїв, які “не досить лояльні до Республіки”.

Смерть Стіла підтвердив його друг і товариш по конспірології Марк Тассі у відео, опублікованому в Instagram. Тассі каже, що останнім часом спілкувався зі Стілом, і стверджує, що лікарня перешкоджала колишньому офіцеру ЦРУ приймати таблетки гідроксихлорохіну (препарат для лікування малярії, червоного вовчака, фотодерматозів; вивчається як експериментальний препарат для лікування інфікованих COVID-19, – прим. ред.). Саме Трамп у квітні 2020 року агітував за лікування коронавірусу цим препаратом і навіть самостійно вживав його як профілактичний засіб.

Друг Стіла стверджував, що останнього просто змусили підключитися до апарату ШВЛ, оскільки “вони” хотіли, щоб Флорида і її губернатор мали поганий вигляд. “Роберт помер, і все це дуже підозріло”, – підсумував подію Тассі.



Через кілька годин після оголошення смерті Стіла, послідовники вже славили його як “воїна, що б’ється до кінця” на каналах QAnon у месенджері Telegram. Читачі каналу створили новий виток теорії змови про те, як Роберт “насправді” помер. Серед гіпотез були твердження як смерті від “серцевого нападу”, так і про “отруєння” чоловіка.

Що таке QAnon?



QAnon – це теорія змови, яка з’явилася у 2017 році на політичному форумі 4chan. Вона пов’язана з дописами анонімного користувача з ніком Q. Перший його допис був присвячений нібито арешту Гіларі Клінтон, який мав відбутися 20 жовтня 2017 року і який мали проводити Збройні сили США і Національна гвардія.

Відтоді анонім написав тисячі дописів, зміст яких зводиться до того, що він, Q, входить до глибоко засекреченого кола радників президента Трампа, які мають на меті виконати певний грандіозний план і донести інформацію про нього громадськості.

План полягає у тому, що Трамп має викрити масштабну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої нібито залучені лідери Демократичної партії та деякі знаменитості, які до того ж поклоняються Сатані (так звана “глибока держава”). В рамках виконання плану нібито мають відбутися масові арешти причетних, серед яких Гілларі та Білл Клінтонів, Барак Обама, Джордж Сорос, Ротшильди, члени саудівської королівської сім’ї й інші відомі люди.

Раніше #Букви розповідали, що в рамках зусиль з “відвоювання перемоги” Трамп вдавався до розпалювання теорій змови, тиску на чиновників, а також до того, що ЗМІ тепер називають “знущанням з судової системи”.

Конспірологічні ідеї про “крадіжку” виборів активно поширювали прихильники теорії змови QAnon (на підтримку яких, до слова, Трамп навіть висловлювався публічно).

У травні 2019 ФБР публічно попереджало, що теорії змови на кшталт QAnon можуть “дуже ймовірно” мотивуватимуть злочинну та часом насильницьку діяльність. Також QAnon був названий ФБР потенційним підбурювачем до внутрішнього тероризму.

Примітно, що саме послідовники QAnon були представлені на масштабних мітингах проти результатів виборів. Ці протести були пов’язані з численними сценами насильства. Протести 6 січня не стали винятком.