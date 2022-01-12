Про це пише американське видання The Washington Post.
Нащадок письменника найбільше любив витрачати гроші, роблячи ставки на кінних перегонах.
Сергій Толстой був єдиним сином Віри Толстої, онуки Льва Толстого. Наголошується, що у пізній період життя Сергій Толстой періодично відвідував сімейні зустрічі нащадків Толстого у Ясній Поляні.
Правнук великого письменника називав себе “бездомним графом” і три десятиліття провів у притулку для незаможних. У нього не залишилося спадкоємців.
У 2010 році Сергій Толстой заявив, що “багато багатих жінок” хотіли вийти за нього заміж і “стати графинею Толстою”. І він міг стати мільйонером, але “вже пізно”.
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