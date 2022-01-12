В американському штаті Меріленд помер 99-річний Сергій Толстой — праправнук російського письменника Льва Толстого. Причина смерті не називається, проте відомо, що у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це пише американське видання The Washington Post.

Відомо, що у нього були проблеми із серцем, слухом та зором. Крім того, чоловік, імовірно, переніс інсульт. Він пішов із життя у хоспісі округу Монтгомері. Праправнук Толстого прожив у Європі, заробляючи на життя азартними іграми, а наприкінці 1960-х років “осів” у Вашингтоні.

Нащадок письменника найбільше любив витрачати гроші, роблячи ставки на кінних перегонах.

Сергій Толстой був єдиним сином Віри Толстої, онуки Льва Толстого. Наголошується, що у пізній період життя Сергій Толстой періодично відвідував сімейні зустрічі нащадків Толстого у Ясній Поляні.

Правнук великого письменника називав себе “бездомним графом” і три десятиліття провів у притулку для незаможних. У нього не залишилося спадкоємців.

У 2010 році Сергій Толстой заявив, що “багато багатих жінок” хотіли вийти за нього заміж і “стати графинею Толстою”. І він міг стати мільйонером, але “вже пізно”.