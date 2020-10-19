У Сполучених Штатах, у Чикаго, помер відомий український лікар-радіолог і меценат Юрій Сас-Подлуський, відомий тим, що викуповував на аукціонах десятки українських реліквій і дарував музеям. Йому було 97 років.

Про це у Facebook повідомив український журналіст Вахтанг Кіпіані.

“У Чикаго помер Юрій Сас-Подлуський – лікар і меценат, який викупив на європейських аукціонах десятки безцінних речей, зокрема – реліквії митрополита Андрея Шептицького, і передав на зберігання в Український національний музей (Ukrainian National Museum). Бачився з ним двічі. І щоразу він передавав музею якісь фантастичні речі, які коштували тисячі і тисячі доларів, і дуже з того радів. Я його запитав – чи не шкода йому витрачати свої кревні, може краще залишити щось родині? Він сказав, що вирішив не залишати жодного спадку синові-американцю. Питаю – чому? Відповідь – він не любить Україну. І весь свій статок перевів у цінні дари для наступних поколінь”, – написав Кіпіані.

Юрій Лукіян Сас–Подлуський народився в Перемишлі і там же закінчив гімназію. У Гданську почав отримувати медичну освіту, а закінчив вже у Мюнхені. На початку 50-х років із дружиною і сином виїхали до США. Там він викладав у медичному університеті у Чикаго.

Працював багато років радіологом, активно співпрацював з лікарями Українського Лікарського товариства Чикаго та Світової Федерації лікарських товариств.