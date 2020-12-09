В ході випробувань вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer-BioNTech померли шість добровольців. Більшість загиблих отримали плацебо.

Про це йдеться у звіті Управління з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA).

Відомо, що двом загиблим ввели справжню вакцину, а іншим – плацебо. Всі загиблі добровольці мали проблеми зі здоров’ям та хронічні захворювання. Половина з них була старше 55 років.

Зокрема, в одного учасника випробувань був атеросклероз та ожиріння. Чоловік помер через три дні після введення першої дози вакцини.

Ще один доброволець помер через 63 дні після введення другої дози вакцини. У нього сталася раптова зупинка серця.

Ще двоє добровольців, яким ввели плацебо, померли від інфаркту та інсульту. Причина ще двох смертей досі невідома.