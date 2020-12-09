Про це йдеться у звіті Управління з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA).
Відомо, що двом загиблим ввели справжню вакцину, а іншим – плацебо. Всі загиблі добровольці мали проблеми зі здоров’ям та хронічні захворювання. Половина з них була старше 55 років.
Зокрема, в одного учасника випробувань був атеросклероз та ожиріння. Чоловік помер через три дні після введення першої дози вакцини.
Ще один доброволець помер через 63 дні після введення другої дози вакцини. У нього сталася раптова зупинка серця.
Ще двоє добровольців, яким ввели плацебо, померли від інфаркту та інсульту. Причина ще двох смертей досі невідома.
- Регуляційні органи Великої Британії заявляють, що людям з серйозними алергічними реакціями в анамнезі не слід робити щеплення вакциною компаній Pfizer/BioNTech проти COVID-19.
- Відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо не багато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.
- У Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу COVID-19.
- Раніше компанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї вакцини проти коронавірусу на третій стадії випробування. Голова компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ціна однієї дози вакцини проти COVID-19 буде коливатися від $ 25 до $ 37. Також компанія анонсувала поставки в Європу.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
- Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від COVID-19 протягом 10 днів після введення першої дози.