Про це пише видання The Drive.

Танк помітили у штаті Луїзіана, де його перевозила вантажівка, що зламалася.

Згідно з наліпками та трофейній техніці його надіслала до США організація “Багатонаціональна польова команда з оцінки” через порт у польському місті Гдиня. Водночас одержувачем вказаний Aberdeen Test Center (ATC) у штаті Меріленд.

The mystery of the Russian T-90 tank, apparently captured by Ukraine last fall, that wound up at a Louisiana truck stop best known for its Cajun food.

(If you know who owns this tank, let me know!)https://t.co/R9oVUGMSs0

— Howard Altman (@haltman) April 13, 2023