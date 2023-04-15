На території Сполучених Штатів помітили трофейний російський танк, який з невідомої наразі причини опинився в Луїзіані.

Про це пише видання The Drive.

Танк помітили у штаті Луїзіана, де його перевозила вантажівка, що зламалася.

Згідно з наліпками та трофейній техніці його надіслала до США організація “Багатонаціональна польова команда з оцінки” через порт у польському місті Гдиня. Водночас одержувачем вказаний Aberdeen Test Center (ATC) у штаті Меріленд.

The mystery of the Russian T-90 tank, apparently captured by Ukraine last fall, that wound up at a Louisiana truck stop best known for its Cajun food.

(If you know who owns this tank, let me know!)https://t.co/R9oVUGMSs0 — Howard Altman (@haltman) April 13, 2023

Як приклад того, чим займається ATC журналісти навели випадок, коли у 2019 році армія США збиралася підірвати там старий Boeing 747, аби перевірити вразливість комерційних літаків до вибухівки.

Наразі офіційно невідомо про те як і для чого російський танк потрапив до США. Проте журналісти припустили, що цей танк українська армія, ймовірно, здобула ще у вересні.