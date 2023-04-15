Про це пише видання The Drive.

Танк помітили у штаті Луїзіана, де його перевозила вантажівка, що зламалася. 

Згідно з наліпками та трофейній техніці його надіслала до США організація “Багатонаціональна польова команда з оцінки” через порт у польському місті Гдиня. Водночас одержувачем вказаний Aberdeen Test Center (ATC) у штаті Меріленд. 

Як приклад того, чим займається ATC журналісти навели випадок, коли у 2019 році армія США збиралася підірвати там старий Boeing 747, аби перевірити вразливість комерційних літаків до вибухівки.

Фото: користувач Reddit / Mutantlight

Фото: Джоном Фелпс / The Drive

Наразі офіційно невідомо про те як і для чого російський танк потрапив до США. Проте журналісти припустили, що цей танк українська армія, ймовірно, здобула ще у вересні.