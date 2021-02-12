Про це повідомляє NBC News.
Аварія, в якій зіткнулися 133 автомобілів, сталася на північ від міста Форт-Уерт.
За даними поліції, причиною масштабного ДТП став крижаний дощ і утворилася в результаті полій на трасі.
Зазначається, що внаслідок аварії загинули 6 осіб, 36 осіб були доставлені в лікарні, а інші звернулися за медичною допомогою.
Кілька людей опинилися в пастці в машинах, і пожежники використовували рятувальне гідравлічне обладнання, щоб врятувати їх.
Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9
— Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 11, 2021
Here’s an aerial look at some of the wreckage from the #I35PileUp in #FortWorth Click here to see a full view of the extensive damage: https://t.co/UG3EIdmHF0 pic.twitter.com/4OHnPO9kMI
— WFAA (@wfaa) February 11, 2021
#DFW Texas pic.twitter.com/yeP5VlCWU4
— marlene 🍃🌷🍃 (@Septembers_Song) February 11, 2021
- У столиці Південної Австралії коала вибігла на автостраду зі жвавим рухом автомобілів. Спроба врятувати її вилилася у ДТП за участі шістьох автівок.