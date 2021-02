Про це повідомляє NBC News.

Аварія, в якій зіткнулися 133 автомобілів, сталася на північ від міста Форт-Уерт.

За даними поліції, причиною масштабного ДТП став крижаний дощ і утворилася в результаті полій на трасі.

Зазначається, що внаслідок аварії загинули 6 осіб, 36 осіб були доставлені в лікарні, а інші звернулися за медичною допомогою.

Кілька людей опинилися в пастці в машинах, і пожежники використовували рятувальне гідравлічне обладнання, щоб врятувати їх.

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9

— Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 11, 2021