Про це повідомляє газета The Washington Post.
Серед цих бюлетенів є 12 тисяч, які можуть вплинути на результат голосування в п’яти штатах, де ще триває підрахунок, і відрив між кандидатами мінімальний.
У хитких штатах зобов’язані підрахувати ці голоси, бо бюлетені відправили безпосередньо в день виборів, 3 листопада. На них стоять відповідні штампи.
У штат Невада після дня виборів надійшло 4518 бюлетенів. У Північну Кароліну із запізненням привезли 2958 бюлетенів, а в Пенсильванію – 3439 бюлетенів.
У зв’язку з цією ситуацією, пошта США подала заяву в суд 5 листопада, в якій визнала, що тисячі бюлетенів було оброблено вчасно, і що напередодні, 4 листопада, голосів обробили більше, ніж 3 листопада, в день президентських виборів.
“Очікується, що число бюлетенів, спрямованих поштою і не доставлених вчасно зросте у міру надходження актуальної інформації в найближчі дні”, – повідомляє газета.
Окружний суддя Еммет Салліван постановив, що пошта США повинна перевіряти всі пункти обробки листів двічі на день в штатах, де їх подачу було продовжено.
Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.
- Раніше у штабі Дональда Трампа висловили претензії до підрахунку голосів в таких штатах, як Джорджія, Пенсильванія, Вісконсин та Мічиган.
- Дональд Трамп заявив у Twitter, що значно випереджає супротивника Джо Байдена у Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні. Його дописи отримали позначки, як “суперечливі”.
- #Букви стежать за перебігом подій на президентських перегонах у США.