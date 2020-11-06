У США понад 150 тисяч бюлетенів, які виборці відправили поштою, ще не доставили на місця для підрахунку. Вони знаходяться в пунктах обробки кореспонденції.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

Серед цих бюлетенів є 12 тисяч, які можуть вплинути на результат голосування в п’яти штатах, де ще триває підрахунок, і відрив між кандидатами мінімальний.

У хитких штатах зобов’язані підрахувати ці голоси, бо бюлетені відправили безпосередньо в день виборів, 3 листопада. На них стоять відповідні штампи.

У штат Невада після дня виборів надійшло 4518 бюлетенів. У Північну Кароліну із запізненням привезли 2958 бюлетенів, а в Пенсильванію – 3439 бюлетенів.

У зв’язку з цією ситуацією, пошта США подала заяву в суд 5 листопада, в якій визнала, що тисячі бюлетенів було оброблено вчасно, і що напередодні, 4 листопада, голосів обробили більше, ніж 3 листопада, в день президентських виборів.

“Очікується, що число бюлетенів, спрямованих поштою і не доставлених вчасно зросте у міру надходження актуальної інформації в найближчі дні”, – повідомляє газета.

Окружний суддя Еммет Салліван постановив, що пошта США повинна перевіряти всі пункти обробки листів двічі на день в штатах, де їх подачу було продовжено.

Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.